Kalinovik: 31. godina od NATO bombardovanja Prve gardijske brigade

Autor:ATV redakcija
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31. godina tuge i bola je iza Dragice Malkić, koja je u NATO bombardovanju Prve gardijske brigade u Kalinoviku izgubila sina Dragana, koji je tada, imao svega 19. godina. Kroz suze priča Dragica da je ponosna na svog sina.
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