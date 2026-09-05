Logo

Kalinovik: 31. godina od NATO bombardovanja Prve gardijske brigade

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.09.2026 20:59

Komentari:

1
Калиновик
Foto: Srna

31. godina tuge i bola je iza Dragice Malkić, koja je u NATO bombardovanju Prve gardijske brigade u Kalinoviku izgubila sina Dragana, koji je tada, imao svega 19. godina. Kroz suze priča Dragica da je ponosna na svog sina.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

NATO

NATO bombardovanje Srpske

Republika Srpska

Kalinovik

Komentari (1)

Više iz rubrike

Саво Минић

Republika Srpska

Cvijanović: Srećan rođendan budućem predsjedniku Savi Miniću

3 h

4
Шобот прегледи Челинац

Republika Srpska

Preventivni kardiološki pregledi za žene održani u Čelincu

4 h

0
Одрасла особа користи мерач глукозе у крви на бијелој површини за контролу дијабетеса

Republika Srpska

Srpska odlukom o finansiranju senzora za mjerenje šećera olakšala odrastanje djece

4 h

0
Цвијановић: Српској требају снажне политике и људи са интегритетом

Republika Srpska

Cvijanović: Srpskoj trebaju snažne politike i ljudi sa integritetom

4 h

10

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

02

Strašna stradanja i nebeska kiša nad žednom zemljom: Sutra se pomolite svetiteljima za božju milost

21

54

Proslavio punoljetstvo, pa poginuo u povratku kući! Mladić stradao u teškoj nesreći

21

39

Seks nakon srčanog udara: Koliko treba čekati i kada je ponovo siguran

21

26

Milej traži Foklandska ostrva od Britanaca: "Ona su naša"

21

25

Počela "Elita 10": Željko Mitrović najavio velike promjene

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima