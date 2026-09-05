Preventivni kardiološki pregledi za žene održani u Čelincu

Nastavak projekta „Žensko srce, snažno srce“ Udruženja kardiologa Republike Srpske stigao je i u Čelinac. Cilj ove akcije jeste podizanje svijesti o kardiovaskularnim rizicima kod žena, posebno u osjetljivim životnim dobima poput menopauze, kada rizik od oboljenja srca i krvnih sudova drastično raste.

„Studenti medicine su sa nama u želji da građanke Čelinca upoznamo sa njihovim faktorima rizika, da neke od njih direktnim mjerenjem lab-parametara određujemo, nakon čega procjenjujemo rizike kardio-bolesti i onda naše pacijentkinje dalje upućujemo na druge dijagnostičke procedure. Krajnji cilj je svakako smanjenje rizika, ali i spašavanje života i sprečavanje infarkta koji je uzrok smrti broj 1 žena u Republici Srpskoj“, rekla je Tamara Kovačević, predsjednik upravnog odbora Udruženja kardiologa Republike Srpske.

Osim osnovne dijagnostike i laboratorijskih analiza, akcija u Čelincu podignuta je na viši nivo zahvaljujući savremenim ultrazvučnim aparatima tamošnjeg Doma zdravlja. Preventivnim pregledima odazvalo se više od stotinu mještanki ove opštine.

„Ovo što ja moram da naglasim jeste da smo danas ovaj projekat oplemenili sa dodatnom dijagnostikom, s obzirom na fantastičnu opremljenost Doma zdravlja Čelinac i odličan ultrazvučni aparat. Danas je ovđe bilo 120 sugrađanki Čelinca i mislim da ćemo kroz ovaj projekat dovesti do značajne redukcije faktora rizika i prevencije infarkta“, rekao je Nikola Šobot, predsjednik Udruženja kardiologa Republike Srpske.

Iz ove zdravstvene ustanove poručuju da podržavaju sve smislene projekte, što potkrepljuje i odličan odziv mještanki – od planiranih 150, na pregled se odazvalo skoro 130 žena.

„Zadovoljstvo je danas da imamo izvanredan projekat koji se realizuje u saradnji sa Udruženjem kardiologa RS. Ova oboljenja su uzročnik smrtnosti, a mi imamo negdje oko 1.200 pacijenata sa kardio-bolestima, tako da će ovaj projekat doprinijeti da unaprijedimo zdravstvene potencijale“, rekao je Draško Kuprešak, direktor Doma zdravlja Čelinac.

Rano otkrivanje problema i pravovremena dijagnostika ostaju najjače oružje u borbi protiv bolesti srca. Poruka iz Čelinca je jasna – redovni pregledi i briga o sopstvenom zdravlju moraju postati prioritet svake žene u Republici Srpskoj.