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Koliko kalorija ima grožđe?

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05.09.2026 19:49

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Грожђе
Foto: pexels/Khang Nguyễn Đặng Trí

Sočno, slatko i neodoljivo – grožđe je jedan od onih plodova zbog kojih se svake jeseni zapitamo: „Dobro, koliko smijem da pojedem?“ I da, iako je slatko, to ne znači automatski da goji.

Grožđe je bogato vitaminima, mineralima i antioksidansima, a uz to je prirodno bez masti. Ipak, zbog slatkoće često dobija etiketu „voća koje goji“. Ali da li je zaista tako?

U nastavku donosimo odgovore na najčešće nedoumice.

Da li grožđe goji?

Ne samo zato što je slatko. Grožđe, kao i svako drugo voće, može biti dio uravnotežene ishrane. Jedna porcija iznosi otprilike jednu šolju i ima oko 130 kalorija.

Dakle, nema potrebe da ga izbacujete iz jelovnika samo zato što je ukusno. Problem je prije količina nego samo voće – jer je prilično lako pojesti „još samo jednu bobicu“, pa onda još jednu… i odjednom je činija prazna.

Da li mogu da jedem grožđe ako imam dijabetes ili želim da smršam?

Ako osoba sa dijabetesom ima dobro regulisan šećer u krvi, grožđe može da bude dio njene ishrane u količini koja joj je preporučena. Isto važi i za osobe koje žele da izgube kilograme.

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Drugim riječima, dijeta ne znači automatski „zbogom grožđu“.

Da li mogu da jedem grožđe na prazan stomak?

Kod zdravih osoba nema dokaza da konzumiranje grožđa na prazan stomak samo po sebi predstavlja problem. Može biti dio doručka ili užine, ali je dobra ideja da ga kombinujete sa izvorom proteina, poput jogurta ili sira. Tako će užina biti zasitnija i nutritivno uravnoteženija.

Da li smijem da jedem grožđe uveče?

Grožđe, kao i drugo voće, neki stručnjaci savjetuju da se izbjegava u kasnim večernjim satima – ne zato što će se „pretvoriti u salo“ čim padne mrak, već zato što kod pojedinih ljudi može izazvati nadimanje ili druge probavne tegobe.

Ako vam ne smeta i uklapa se u vašu ukupnu ishranu, sama činjenica da je veče ne čini grožđe automatski „zabranjenim“.

Da li je neka sorta grožđa zdravija od drugih?

Sve sorte grožđa sadrže korisne antioksidanse.

(NovostiMagazin)

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Tagovi :

grožđe

Hrana

kalorije

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