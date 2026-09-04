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Ovo je lista najboljeg jesenjeg voća i povrća: Puno vitamina za jači imunitet

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04.09.2026 14:55

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Ово је листа најбољег јесењег воћа и поврћа: Пуно витамина за јачи имунитет
Foto: Pixabay

Mnoge od namirnica koje slijede u nastavku bogate su vlaknima, antioksidansima, vitaminima i mineralima koji podržavaju zdravlje srca smanjenjem holesterola i nakupljanja naslaga u arterijama.

Kao opšte pravilo, ciljajte na najmanje dvije i po šolje povrća i dvije šolje voća dnevno kao dio zdrave ishrane. Iako to može da uključuje skoro sve sezonske namirnice, ovih sedam jesenjih izbora nudi dodatne koristi za vaše srce.

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1. Bundeva

Bundeve su bogate beta-karotenom, pigmentom koji im daje karakterističnu narandžastu boju. Beta-karoten se u tijelu pretvara u vitamin A, koji ima antioksidativna svojstva i može da štiti od bolesti srca, prema riječima Tereze Đentajl, registrovane dijetetičarke iz Njujorka specijalizovane za kardiovaskularnu ishranu.

I sjeme bundeve je nutritivno vrijedno. Mala studija iz 2019. sugerisala je da ulje od sjemena bundeve može pomoći u prevenciji visokog krvnog pritiska kod žena u postmenopauzi. Konzumiranje cijelih sjemenki pruža dodatnu prednost vlakana, koja mogu da pomognu u snižavanju holesterola i smanjenju rizika od bolesti srca.

2. Jabuke

Jabuke su pune vlakana i polifenola, jedinjenja u voću i povrću koja podržavaju zdravlje srca. Studija iz 2020. pokazala je da jedenje dvije jabuke dnevno može da smanji rizik od bolesti srca kod osoba sa povišenim nivoom holesterola.

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ilu-jabuke-19092025
Pixabay

Sirove jabuke su jedan od načina da uživate u ovom sezonskom voću, ali možete da probate i pečene jabuke sa cimetom i muškatnim oraščićem.

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3. Nar

Studija iz 2020. pokazala je da sok od nara može da snizi krvni pritisak, ali istraživanje je rađeno na osobama sa uznapredovalim bubrežnim bolestima, pa je potrebno više studija da se utvrdi da li isti efekat važi za širu populaciju.

Poput jabuka, nar je bogat polifenolima koji su dobri za srce i daju voću bogatu boju.

4. Cvekla

Cvekla je dobar izvor nitrata, a neka istraživanja sugerišu da sok od cvekle može da pomogne u kontroli krvnog pritiska.

Цвекла
Cvekla
Pixabay

Nitrati u cvekli su ista jedinjenja kao oni u prerađenom mesu, ali nemaju isti efekat na tjelo, objašnjava Dijana Mesa, registrovana dijetetičarka i edukator za dijabetes iz Majamija. Hemijska reakcija između aminokiselina u mesu, nitrata i visoke temperature stvara nitrozamine, koji su povezani sa rizikom od raka.

5. Kelj

Kelj i drugo lisnato povrće takođe sadrže nitrate koji su dobri za srce. Ovo superpovrće može da se koristi u salatama.

"Visok sadržaj vlakana u kelju takođe može da doprinese snižavanju holesterola i očuvanju zdravlja srca. Njegovi antioksidansi mogu da se bore protiv slobodnih radikala, što dodatno štiti srce", kaže Đentajl.

Ova biljka otporna na hladnoću može čak da preživi i snežne oluje, dodaje ona.

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6. Brusnice

Brusnice sadrže antioksidant proantocijanidin, koji može pomoći u snižavanju krvnog pritiska i poboljšanju zdravlja srca. Mala studija iz 2022. pokazala je da prah cijele brusnice poboljšava funkciju krvnih sudova, što je znak boljeg zdravlja srca.

Брусница
Brusnica
Jessica Lewis/Pexels

7. Slatki krompir

Slatki krompir, poput bundeve, dobar je izvor vlakana i beta-karotena, koji su povezani sa smanjenim rizikom od bolesti srca i moždanog udara. Takođe je bogat kalijumom, koji snižava krvni pritisak i može pomoći u smanjenju rizika od bolesti srca i moždanog udara.

(Mondo)

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