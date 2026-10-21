Remi Bajerna i Arsenala

Već u 10. minutu Bukajo Saka je morao van igre zbog povrede, a na teren u redovima Arsenala ušao je Ebereči Eze, koji je u Engleze u 25. minutu doveo do prednosti. Prethodno mu je sjajno asistirao Martin Odegard, a sudije su prvo svirale ofsajd. Tek poslije singalizacije iz VAR sobe gol je priznat, jer se niko od igrača Arѕenala nije nalazio u nedozvoljenoj poziciji.

Deset minuta kasnije Bavarci su stigli do izjednačenja. Heri Kejn je sjajno asistirao za Alfonsa Dejvisa, koji je odličnim putem pogodio desni ugao, a David Raja je bio savladan.

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U 54. minutu Eze je mogao još jednom Arsenal dovesti do prednosti, ali je Manuel Nojer sjajno intervenisao. Samo sedam minuta kasnije Jurien Timber je igrao rukom u svom kaznenom prostoru i dosuđen je penal za Bajern, koji je u pogodak pretvorio Kejn. U 82. minut Deklan Rajs je izjednačio na 2:2 i postavio konačan rezultat.

Prvu pobjedu u Ligi šampiona ostvarili su fudbaleri austrijskog LASK-a, koji su na gostovanju kod Sportinga u Lisabonu slavili sa 3:2, iako je domaćin poveo već u petom minutu pogotkom Luisa Suareza iz penala. Samo deset minuta kasnije Kristof Lang je izjednačio na 1:1. U 63. minutu Saša Kalajdžić je doveo klub izu Linca do prednosti od 2:1, a samo pet minuta kasnije Krištof Danek je povisio na 3:1. Poraz Sportinga ublažio je svojim drugim golom Suarez u 89. minutu, piše Glas Srpske.

Poslije tri kola maksimalan učinak, odnosno po 9 osvojenih bodova imaju: PSŽ, Aston Vila, Liverpul, Real Madrid i Betis.