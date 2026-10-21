Oglasio se MUP: Sedam navijača Hajduka u bjekstvu

Autor:ATV redakcija
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Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović saopštio je da su se predala još dvojica navijača iz naci-povorke Torcide, ali da je još sedam njih u bjekstvu.
"Od sinoć, još trojica su, recimo, pod nadzorom institucija. Dakle, sad je taj broj, čini mi se 14. Još je sedam osoba u bjekstvu, skrivaju se od policije", rekao je Božinović, prenosi Tanjug.
U istražni zatvor na splitskim Bilicama predala su se još dvojica navijača splitskog Hajduka za kojima je bila raspisana potraga nakon utakmice Hajduk-Ajaks.
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Mediji su nezvanično saznaju da je jedan od njih predsjednik Kluba navijača Torcida Ante Stipetić.
Grupa navijača se tereti za krivično djelo podsticanje na nasilje i širenje mržnje.
Članovi Torcide uzvikivali su antisemitske i nacističke povike koje su osudili državni vrh, brojne stranke, građani i pojedinci.
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