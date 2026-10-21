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Oglasio se MUP: Sedam navijača Hajduka u bjekstvu

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21.10.2026 16:46

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Огласио се МУП: Седам навијача Хајдука у бјекству

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović saopštio je da su se predala još dvojica navijača iz naci-povorke Torcide, ali da je još sedam njih u bjekstvu.

"Od sinoć, još trojica su, recimo, pod nadzorom institucija. Dakle, sad je taj broj, čini mi se 14. Još je sedam osoba u bjekstvu, skrivaju se od policije", rekao je Božinović, prenosi Tanjug.

U istražni zatvor na splitskim Bilicama predala su se još dvojica navijača splitskog Hajduka za kojima je bila raspisana potraga nakon utakmice Hajduk-Ajaks.

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Mediji su nezvanično saznaju da je jedan od njih predsjednik Kluba navijača Torcida Ante Stipetić.

Grupa navijača se tereti za krivično djelo podsticanje na nasilje i širenje mržnje.

Članovi Torcide uzvikivali su antisemitske i nacističke povike koje su osudili državni vrh, brojne stranke, građani i pojedinci.

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Hajduk Split

Torcida

Navijački incidenti

Split

hapšenje

Hrvatska

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