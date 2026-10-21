Fudbaleri Dortmunda se nisu tuširali nakon pobjede u Azerbejdžanu, znojavi su otišli u autobus

Fudbaleri Borusije Dortmund nakon pobjede nad Sabahom od 2:1 u utorak u Ligi šampiona nisu se tuširali na Olimpijskom stadionu u Bakuu, već su znojavi otišli pravo u autobus, a potom u hotel, piše njemački Bild.

Igrači Dortmunda nisu koristili tuševe na stadionu ni nakon posljednjeg treninga u ponedjeljak, a trener Niko Kovač potvrdio je da je to bila odluka kluba.

"Nismo se ovdje tuširali ni juče nakon treninga. Rečeno nam je da se ne tuširamo ovdje, nego u hotelu, otuda i brzi povratak u hotel", rekao je Kovač.

Sportski direktor Borusije Ole Buk izjavio je u zoni za novinare da su tuševi u hotelu bili "malo privlačniji".

"Možete zamisliti. Prostor za tuširanje ovdje nije baš lijep", dodao je Buk odgovarajući na dodatno pitanje novinara.

🚿 LES JOUEURS DE DORTMUND ONT REFUSÉ DE SE DOUCHER DANS LE STADE À BAKOU 😭 Après leur victoire 2-1 contre Sabah FK, les joueurs du BVB sont montés dans le bus en sueur, sans passer par les douches du stade. Selon BILD, le club voulait éviter tout risque lié à la présence potentielle de légionelles dans les canalisations. Les joueurs ont donc rejoint leur hôtel pour se doucher et récupérer dans de meilleures conditions. BILD 🗞️ #BVB 🟡⚫️ — Actu Bundesliga (@ActuBundesliga_) October 21, 2026

Iznenađenje u Sabahu

Odluka gostiju iznenadila je domaćine. Fudbaler Sabaha Džoj-Lens Mikels za Skaj je izjavio da ne vidi u čemu je problem.

"Ne želim ništa da prebacujem Dortmundu. Mi smo se tamo tuširali prošle sedmice prije utakmice sa Slavijom iz Praga. Tuševi su odlični, bilo je tople vode", rekao je Mikels.

Prema pisanju Bilda, prostorije za tuširanje na stadionu izgledale su čisto i uredno, bez vidljivih nedostataka.

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Međutim, njemački list navodi da Dortmund nije želio da rizikuje zbog mogućeg prisustva bakterije legionele u vodovodnim cijevima. Ova bakterija može se razviti u vodovodnim sistemima u kojima voda ne cirkuliše redovno, a do zaraze može doći udisanjem sitnih kapljica kontaminirane vode, najčešće prilikom tuširanja.

Zbog toga je Dortmund za svoje fudbalere rezervisao spa-centar u hotelu, kako bi nakon utakmice i napornih putovanja prethodnih dana što prije započeli oporavak u boljim uslovima.

Inače, pobjedu Dortmundu donio je Seru Girasi, koji je postigao oba gola.

(Kliks)