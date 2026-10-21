Logo

Fudbaleri Dortmunda se nisu tuširali nakon pobjede u Azerbejdžanu, znojavi su otišli u autobus

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.10.2026 13:32

Komentari:

0
Марсел Забицер, лијево, из Борусије, и главни тренер Борусије Нико Ковач рукују се након утакмице прве фазе Лиге шампиона између Сабах ФК и Борусије Дортмунд у Бакуу, Азербејџан, у уторак, 20. октобра 2026.
Foto: Tanjug/AP

Fudbaleri Borusije Dortmund nakon pobjede nad Sabahom od 2:1 u utorak u Ligi šampiona nisu se tuširali na Olimpijskom stadionu u Bakuu, već su znojavi otišli pravo u autobus, a potom u hotel, piše njemački Bild.

Igrači Dortmunda nisu koristili tuševe na stadionu ni nakon posljednjeg treninga u ponedjeljak, a trener Niko Kovač potvrdio je da je to bila odluka kluba.

"Nismo se ovdje tuširali ni juče nakon treninga. Rečeno nam je da se ne tuširamo ovdje, nego u hotelu, otuda i brzi povratak u hotel", rekao je Kovač.

Sportski direktor Borusije Ole Buk izjavio je u zoni za novinare da su tuševi u hotelu bili "malo privlačniji".

"Možete zamisliti. Prostor za tuširanje ovdje nije baš lijep", dodao je Buk odgovarajući na dodatno pitanje novinara.

Iznenađenje u Sabahu

Odluka gostiju iznenadila je domaćine. Fudbaler Sabaha Džoj-Lens Mikels za Skaj je izjavio da ne vidi u čemu je problem.

"Ne želim ništa da prebacujem Dortmundu. Mi smo se tamo tuširali prošle sedmice prije utakmice sa Slavijom iz Praga. Tuševi su odlični, bilo je tople vode", rekao je Mikels.

Prema pisanju Bilda, prostorije za tuširanje na stadionu izgledale su čisto i uredno, bez vidljivih nedostataka.

Кимих

Fudbal

Udarac za Bajern: Protiv Arsenala bez kapitena - preminuo mu otac

Međutim, njemački list navodi da Dortmund nije želio da rizikuje zbog mogućeg prisustva bakterije legionele u vodovodnim cijevima. Ova bakterija može se razviti u vodovodnim sistemima u kojima voda ne cirkuliše redovno, a do zaraze može doći udisanjem sitnih kapljica kontaminirane vode, najčešće prilikom tuširanja.

Zbog toga je Dortmund za svoje fudbalere rezervisao spa-centar u hotelu, kako bi nakon utakmice i napornih putovanja prethodnih dana što prije započeli oporavak u boljim uslovima.

Inače, pobjedu Dortmundu donio je Seru Girasi, koji je postigao oba gola.

(Kliks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Borusija Dortmund

tuširanje

Azerbejdžan

Liga šampiona

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ударац за Бајерн: Против Арсенала без капитена - преминуо му отац

Fudbal

Udarac za Bajern: Protiv Arsenala bez kapitena - preminuo mu otac

3 h

0
КУПС на Градском стадиону тренинг пред утакмицу

Fudbal

Fudbaleri KuPS-a treniraju na Gradskom stadionu

3 h

0
Дејан Станковић је бивши српски фудбалер и репрезентативац, а садашњи фудбалски тренер.

Fudbal

Dejan Stanković oslobođen optužbi

5 h

0
Фабијан Руиз из ПСЖ-а слави након што је постигао четврти гол за свој тим током фудбалске утакмице уводне фазе Лиге шампиона између Пари Сен Жермена и ФК Барселоне, одигране у Паризу у уторак, 20. октобра 2026. године.

Fudbal

Barselona poražena od PSŽ-a rezultatom 4:2

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

00

Princa Harija i danas proganja posljednji razgovor s majkom: Da sam barem znao

15

50

Zapalio se autobus, gust dim se širi dijelom grada

15

47

Okončana istraga bombaškog napada u Kotor Varošu: Državljanin Srbije za 1.500 evra bacio bombu

15

36

Pijan pokosio djevojčicu (13), pa nastavio da pije: Evo kako je kažnjen

15

25

Vitkof pohvalio Putina: "Veliki humanitarac"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima