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Dodik: Francuska ulazi u period veoma bitnih političkih odluka koje će oblikovati njenu budućnost

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21.10.2026 14:21

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Foto: ATV

Francuska ulazi u period veoma bitnih političkih odluka koje će oblikovati njenu budućnost, ali i otvoriti suštinska pitanja o odnosu nacionalnog suvereniteta, demokratske volje građana i evropskih institucija. Uoči predsjedničkih izbora 2027. godine Francuska se suočava sa dubokim poremećajima, ekonomskim pritiscima, krizom povjerenja u institucije i ozbiljnim pitanjima javne bezbjednosti, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je istakao da nasilje kojem posljednjih dana svjedočimo na francuskim ulicama zahtijeva nedvosmislenu osudu.

„Pravo na miran protest temelj je demokratije, ali paljenje, pljačka, huligani, razaranje imovine i napadi na policiju nisu politički protest nego nasilje. Odgovornost medija jeste nazvati takve postupke njihovim pravim imenom. Nasilnici i huligani, a ne demonstranti“, napisao je Dodik.

Upravo u takvim okolnostima pitanja koja Marin le Pen već godinama otvara u francuskoj politici dobijaju dodatnu važnost, kaže Dodik.

„Nacionalni suverenitet, pravo naroda da demokratski odlučuje o vlastitoj budućnosti, bezbjednost građana, autoritet domaćih institucija i odgovornost vlasti teme su koje zauzimaju centralno mjesto u njenom političkom djelovanju“, rekao je Dodik.

Naveo je da se rasprava o budućnosti Evrope ne može svesti samo na ekonomiju i raspodjelu ovlaštenja između Brisela i nacionalnih država.

„Ona je istovremeno rasprava o kulturnom i istorijskom identitetu evropskih naroda, mjestu naše hrišćanske baštine u evropskoj civilizaciji te pravu naroda da očuvaju vlastite tradicije. Ne prihvatam shvatanje Evrope prema kojem nacionalni identitet, hrišćanska baština i pravo naroda da odlučuju o vlastitoj budućnosti predstavljaju prepreke razvoju. Protivim se globalističkim političkim koncepcijama koje zagovaraju sve veću centralizaciju moći i potiskivanje nacionalnih posebnosti“, naveo je Dodik.

Naglasio je da Evropa svoju istorijsku snagu duguje upravo raznolikosti svojih naroda, kultura i tradicija.

Dodik je podsjetio da Marin le Pen zagovara Evropu suverenih nacija, snažniju kontrolu državnih granica, ograničavanje nezakonitih migracija i očuvanje nacionalnih identiteta.

„Njeno protivljenje daljoj centralizaciji Evropske unije i insistiranje na autonomiji naroda u kreiranju svojih politika te drugačijoj migracijskoj i bezbjednosnoj politici predstavljaju dodirne tačke s mojim javno izraženim suverenističkim stajalištima. U tim pitanjima prepoznajem zajednički politički okvir: zaštitu nacionalnog identiteta, autonomiju, očuvanje političkih nadležnosti i protivljenje prenosu ključnih odluka na udaljene međunarodne centre moći ili bilo koje centre moći koje narod nije birao“, naveo je Dodik.

Dodik je dodao da srpski i francuski narod povezuje dugogodišnje istorijsko prijateljstvo, koje zaslužuje svoje mjesto i u budućnosti Evrope i koje nadilazi prolazne međunarodne okolnosti.

„S Marin le Pen dijelim uvjerenje da budućnost Evrope treba graditi na poštovanju nacionalnog suvereniteta, očuvanju identiteta i kulturne baštine evropskih naroda, bezbjednosti građana te pravu naroda da samostalno odlučuju o ključnim pitanjima svoje budućnosti.

U njenom zalaganju za Evropu suverenih nacija prepoznajem politička načela koja i sam zastupam. Na tim temeljima želim nastaviti razvijati dijalog, međusobno razumijevanje i prijateljske odnose. Marin le Pen upućujem iskrene želje za uspjeh u predstojećoj predsjedničkoj trci, a francuskom narodu želim mir, sigurnost i slobodu da demokratski odluči o budućnosti svoje zemlje“, zaključio je Dodik.

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Milorad Dodik

Marin Le Pen

Francuska

izbori

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