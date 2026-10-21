Dodik: Francuska ulazi u period veoma bitnih političkih odluka koje će oblikovati njenu budućnost

Francuska ulazi u period veoma bitnih političkih odluka koje će oblikovati njenu budućnost, ali i otvoriti suštinska pitanja o odnosu nacionalnog suvereniteta, demokratske volje građana i evropskih institucija. Uoči predsjedničkih izbora 2027. godine Francuska se suočava sa dubokim poremećajima, ekonomskim pritiscima, krizom povjerenja u institucije i ozbiljnim pitanjima javne bezbjednosti, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je istakao da nasilje kojem posljednjih dana svjedočimo na francuskim ulicama zahtijeva nedvosmislenu osudu.

„Pravo na miran protest temelj je demokratije, ali paljenje, pljačka, huligani, razaranje imovine i napadi na policiju nisu politički protest nego nasilje. Odgovornost medija jeste nazvati takve postupke njihovim pravim imenom. Nasilnici i huligani, a ne demonstranti“, napisao je Dodik.

Upravo u takvim okolnostima pitanja koja Marin le Pen već godinama otvara u francuskoj politici dobijaju dodatnu važnost, kaže Dodik.

„Nacionalni suverenitet, pravo naroda da demokratski odlučuje o vlastitoj budućnosti, bezbjednost građana, autoritet domaćih institucija i odgovornost vlasti teme su koje zauzimaju centralno mjesto u njenom političkom djelovanju“, rekao je Dodik.

France is entering a period of momentous political decisions that will shape its future while also raising fundamental questions about the relationship between national sovereignty, the democratic will of the people, and European institutions. Ahead of the 2027 presidential election, France faces profound upheaval, economic pressures, a crisis of confidence in its institutions, and serious threats to public safety. The violence we have witnessed on French streets in recent days demands unequivocal condemnation. The right to peaceful protest is a cornerstone of democracy, but arson, looting, hooliganism, destruction of property, and attacks on police officers are not political protest. They are violence. The media have a responsibility to call these acts what they are and describe those responsible accurately: violent offenders and hooligans, not protesters. It is precisely in these circumstances that the issues Marine Le Pen @MLP_officiel has been raising in French politics for years take on added significance. National sovereignty, the right of peoples to determine their own future democratically, public safety, the authority of national institutions, and government accountability are central to her political agenda. The debate about Europe's future cannot be reduced to economics and the division of powers between Brussels and nation-states. It is also a debate about the cultural and historical identities of Europe's peoples, the place of our Christian heritage in European civilization, and the right of peoples to preserve their own traditions. I reject a vision of Europe in which national identity, Christian heritage, and the right of peoples to determine their own future are treated as obstacles to progress. I oppose globalist political agendas that push for ever greater centralization of power and the erosion of national distinctiveness. Europe owes its historical strength precisely to the diversity of its peoples, cultures, and traditions. Marine Le Pen advocates a Europe of sovereign nations, stronger border controls, restrictions on illegal immigration, and the preservation of national identities. Her opposition to further centralization of the European Union, her insistence on the right of nations to shape their own policies, and her calls for a different approach to immigration and security are positions that resonate with my own publicly stated sovereignist views. On these issues, we share a common political outlook: protecting national identity, preserving autonomy and political authority, and opposing the transfer of key decisions to distant international centers of power, or to any authority that has not been chosen by the people. The Serbian and French peoples share a long history of friendship, one that transcends changing international circumstances and deserves a place in Europe’s future. I share Marine Le Pen's conviction that Europe's future should be built on respect for national sovereignty, the preservation of the identities and cultural heritage of Europe's peoples, the security of its citizens, and the right of nations to decide independently on the fundamental questions that will shapetheir future. In her vision of a Europe of sovereign nations, I see the verypolitical principles I stand for. It is on this foundation that I wish to continue building dialogue, mutual understanding, and friendly relations. I sincerely wish Marine Le Pen for success in the upcoming presidential race, and I wish the French people peace, security, and the freedom to decide their country's future democratically. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 21, 2026

Naveo je da se rasprava o budućnosti Evrope ne može svesti samo na ekonomiju i raspodjelu ovlaštenja između Brisela i nacionalnih država.

„Ona je istovremeno rasprava o kulturnom i istorijskom identitetu evropskih naroda, mjestu naše hrišćanske baštine u evropskoj civilizaciji te pravu naroda da očuvaju vlastite tradicije. Ne prihvatam shvatanje Evrope prema kojem nacionalni identitet, hrišćanska baština i pravo naroda da odlučuju o vlastitoj budućnosti predstavljaju prepreke razvoju. Protivim se globalističkim političkim koncepcijama koje zagovaraju sve veću centralizaciju moći i potiskivanje nacionalnih posebnosti“, naveo je Dodik.

Naglasio je da Evropa svoju istorijsku snagu duguje upravo raznolikosti svojih naroda, kultura i tradicija.

Dodik je podsjetio da Marin le Pen zagovara Evropu suverenih nacija, snažniju kontrolu državnih granica, ograničavanje nezakonitih migracija i očuvanje nacionalnih identiteta.

„Njeno protivljenje daljoj centralizaciji Evropske unije i insistiranje na autonomiji naroda u kreiranju svojih politika te drugačijoj migracijskoj i bezbjednosnoj politici predstavljaju dodirne tačke s mojim javno izraženim suverenističkim stajalištima. U tim pitanjima prepoznajem zajednički politički okvir: zaštitu nacionalnog identiteta, autonomiju, očuvanje političkih nadležnosti i protivljenje prenosu ključnih odluka na udaljene međunarodne centre moći ili bilo koje centre moći koje narod nije birao“, naveo je Dodik.

Dodik je dodao da srpski i francuski narod povezuje dugogodišnje istorijsko prijateljstvo, koje zaslužuje svoje mjesto i u budućnosti Evrope i koje nadilazi prolazne međunarodne okolnosti.

„S Marin le Pen dijelim uvjerenje da budućnost Evrope treba graditi na poštovanju nacionalnog suvereniteta, očuvanju identiteta i kulturne baštine evropskih naroda, bezbjednosti građana te pravu naroda da samostalno odlučuju o ključnim pitanjima svoje budućnosti.

U njenom zalaganju za Evropu suverenih nacija prepoznajem politička načela koja i sam zastupam. Na tim temeljima želim nastaviti razvijati dijalog, međusobno razumijevanje i prijateljske odnose. Marin le Pen upućujem iskrene želje za uspjeh u predstojećoj predsjedničkoj trci, a francuskom narodu želim mir, sigurnost i slobodu da demokratski odluči o budućnosti svoje zemlje“, zaključio je Dodik.