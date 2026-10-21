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Dodik: Konaković ponovo dokazao da je najobičniji šibicar

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21.10.2026 13:43

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Foto: ATV

Elmedin Konaković je ponovo dokazao da je najobičniji šibicar. Konaković je ogrezao u korupciji i svaku priliku koristi za koruptivne aktivnosti, navodi lider SNSD-a, Milorad Dodik.

"Tako je i odluku da se državljanima Srbije omogući glasanje u BiH uslovio kupovinom objekata za navodne potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava. Javno je prijetio da će spriječiti glasanje u Ambasadi Srbije, ponašajući se kao pravi jalijaš, i nešto što je uobičajena praksa, on je ucjenom iskoristio za lični interes", navodi lider SNSD-a na Iksu

Konaković se nikada nije ponašao kao ministar, kako navodi Dodik te dodaje da je to učinio kao "trgovac nekretninama“.

"Konaković se nikada nije ponašao kao ministar, već kao trgovac nekretninama. Još mizernije je njegovo uslovljavanje održavanja glasanja davanjem saglasnosti za dolazak vojnog atašea Velike Britanije, Švajcarske i Holandije", navodi Dodik i dodaje:

"Saglasnost za Britanca i Holanđanina nije dobio i o tome ćuti. Svojski se Elmedin trudio da se dodvori Britancima, ali ga ni oni nisu spasili izbornog debakla. Zato će se još dugo patiti i ponižavati", zaključio je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Elmedin Konaković

korupcija

nekretnine

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