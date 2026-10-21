Vršnjačko nasilje ne smije biti prećutano i potrebno ga je pravovremeno prepoznati i prijaviti, najčešći oblici su fizičko i verbalno, a u blagom porastu je i internet nasilje, rečeno je na predavanju koje je Policijska uprava Banjaluka organizovala za srednjoškolce.

Mlađi inspektor Slađana Koljančić ukazala je da se broj slučajeva vršnjačkog nasilja povećava, a rješavaju se kroz rad multisektorskih timova u školama.

"Bitno je da se vršnjačko nasilje prepozna i da se svaki slučaj prijavi kako bi nadležne institucije blagovremeno reagovale, a žrtvama bila pružena adekvatna zaštita", izjavila je Koljančićeva novinarima nakon predavanja o vršnjačkom nasilju za učenike prvih razreda Elektrotehničke škole "Nikola Tesla" u Banjaluci.

Koljančićeva je istakla da je učenicima ukazano da nasilje nije prihvatljiv način rješavanja sukoba i da je, ako se dogodi, potrebno potražiti pomoć i podstaći vršnjake koji su svjedoci da ga ne ignorišu, već da o tome obavijeste nastavnike, školske stručne službe, roditelje ili policiju.

Pomoćnik direktora Elektrotehničke škole "Nikola Tesla" Banjaluka Mirko Ćurlić naveo je da je u školi bilo pojedinačnih slučajeva vršnjačkog nasilja, ali ne u tolikoj mjeri da su alarmantni.

"Oni su uz pomoć predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ i multisektorskog tima i roditelja uspješno rješeni. Nasilje uglavnom prijave učenici ili razredni starješina kada dobije tu informaciju. Uglavnom je to fizičko nasilje, a sve češće imamo i nasilje na internetu. Pokušavamo naći načine da spriječimo što više tih situacija", naglasio je Ćurlić.

On je rekao da imaju odličnu saradnju sa predstavnicima MUP-a, Centra za socijalni rad i Centra za mentalno zdravlje, dok je edukativna predavanja ocijenio korisnim jer imaju preventivno dejstvo.

Učenik prvog razreda Elektrotehničke škole Jovan Radić rekao je današnje predavanje bilo vrlo poučno, te da su upoznati sa oblicima nasilja i o tome kome da se obrate ukoliko se ono dogodi.

"Ono što je najvažnije - naučili su nas da se nasilje ne smije prećutati", istakao je Radić.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokrenulo je preventivnu kampanju "Stop vršnjačkom nasilju" koja se realizuje kroz edukativna predavanja učenicima osnovnih i srednjih škola širom Srpske s ciljem podizanja svijesti o problemu vršnjačkog nasilja, njegovim pojavnim oblicima i načinima pravilnog reagovanja u slučaju nasilja

Kampanja se realizuje do 6. novembra, a poseban akcenat je na prepoznavanju nasilnog ponašanja, posljedica po žrtve, te značaju pravovremenog prijavljivanja i reagovanja.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u Republici Srpskoj od januara do septembra evidentirano je 79 slučajeva vršnjačkog nasilja, što je za 17 više nego u istom periodu prošle godine.

Policijski službenici su nadležnim tužilaštvima podnijeli 20 izvještaja protiv 24 maloljetnika, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila 24 krivična djela, prenosi Srna.