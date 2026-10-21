Logo

Dodik: Srećni smo što je mitropolit Lukijan u Banjaluci

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.10.2026 12:52

Komentari:

0
Митрополит Лукијан и Милорад Додик у Бањалуци
Foto: X/Milorad Dodik

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Srpska pravoslavna crkva ima ključnu ulogu u očuvanju srpskog nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta, ističući da je pravoslavna vjera, uprkos brojnim istorijskim pritiscima, ostala snažna.

„Bez aktivnosti Srpske pravoslavne crkve, srpski narod bi davno izgubio svoj identitet“, naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

On je istakao da je srećan što je mitropolit budimski Lukijan u Banjaluci, gdje je u posjeti Srpskoj pravoslavnoj crkvi i institucijama Republike Srpske.

Dodik je naglasio i značaj manifestacije posvećene srpskom kulturnom i vjerskom nasljeđu Srba iz Mađarske, koja se jedne godine održava u Mađarskoj, a druge u Republici Srpskoj.

Prema njegovim riječima, mitropolit Lukijan iskazuje vidljivu ljubav prema Republici Srpskoj, a važno je da se zajednički pokaže da Srbi čine jedinstven duhovni, kulturni i vjerski prostor.

Dodik je podsjetio da su Srbi u Mađarskoj kroz istoriju gradili crkve i druge značajne objekte, te istakao ulogu SPC u očuvanju tog nasljeđa.

„Drago mi je što smo proteklih godina mogli da pomognemo i nastavićemo to da radimo“, poručio je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Mitropolit Lukijan

Banjaluka

SPC

Republika Srpska

posjeta

Komentari (0)

Više iz rubrike

Митрополит Лукијан и Милорад Додик састанак у Бањалуци

Republika Srpska

Mitropolit Lukijan: Dodik je čovjek od riječi koji brani hrišćanske vrijednosti

3 h

0
Митрополит Лукијан и Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Bez snage pravoslavne crkve i vjere srpski narod bi bio ugašen

3 h

0
предсједник Републике Српске

Republika Srpska

Karan: Samoopredjeljenje u praksi - 35 godina Narodne skupštine Srpske

4 h

6
Лука Петровић, В. д. генералног директора ЕРС-а

Republika Srpska

Petrović za ATV: Cijena električne energije za stanovništvo se ne povećava

17 h

11

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

05

Državljanin BiH uhapšen u Danskoj: Pronađena droga u automobilu

16

00

Princa Harija i danas proganja posljednji razgovor s majkom: Da sam barem znao

15

50

Zapalio se autobus, gust dim se širi dijelom grada

15

47

Okončana istraga bombaškog napada u Kotor Varošu: Državljanin Srbije za 1.500 evra bacio bombu

15

36

Pijan pokosio djevojčicu (13), pa nastavio da pije: Evo kako je kažnjen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima