Dodik: Srećni smo što je mitropolit Lukijan u Banjaluci

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Srpska pravoslavna crkva ima ključnu ulogu u očuvanju srpskog nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta, ističući da je pravoslavna vjera, uprkos brojnim istorijskim pritiscima, ostala snažna.

„Bez aktivnosti Srpske pravoslavne crkve, srpski narod bi davno izgubio svoj identitet“, naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

On je istakao da je srećan što je mitropolit budimski Lukijan u Banjaluci, gdje je u posjeti Srpskoj pravoslavnoj crkvi i institucijama Republike Srpske.

Dodik je naglasio i značaj manifestacije posvećene srpskom kulturnom i vjerskom nasljeđu Srba iz Mađarske, koja se jedne godine održava u Mađarskoj, a druge u Republici Srpskoj.

Srećni smo što je mitropolit Lukijan u Banjaluci, u posjeti Srpskoj pravoslavnoj crkvi i institucijama Republike Srpske. Posebno nam je važno što nastavljamo manifestaciju posvećenu srpskom kulturnom i vjerskom nasljeđu Srba iz Mađarske, koju jedne godine održavamo u Mađarskoj, a druge na ovim prostorima. Vladika Lukijan iskazuje vidljivu ljubav prema Republici Srpskoj. Važno je da zajedno pokažemo da smo jedan duhovni, kulturni i vjerski prostor. Naša vjera je jedinstvena, kao što to potvrđuje i naša istorija. Bez aktivnosti Srpske pravoslavne crkve, srpski narod bi davno izgubio svoj identitet. Naša vjera je, uprkos brojnim pritiscima, ostala snažna i pokazala kako se na duhovnom planu može sačuvati jedinstvo naroda, bez obzira na istorijske okolnosti i promjene. Naši preci u Mađarskoj gradili su impozantne objekte i crkve. Srpska pravoslavna crkva čuva te svetinje i omogućava da one nastave da žive. Drago mi je što smo proteklih godina mogli da pomognemo i nastavićemo to da radimo. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 21, 2026

Prema njegovim riječima, mitropolit Lukijan iskazuje vidljivu ljubav prema Republici Srpskoj, a važno je da se zajednički pokaže da Srbi čine jedinstven duhovni, kulturni i vjerski prostor.

Dodik je podsjetio da su Srbi u Mađarskoj kroz istoriju gradili crkve i druge značajne objekte, te istakao ulogu SPC u očuvanju tog nasljeđa.

„Drago mi je što smo proteklih godina mogli da pomognemo i nastavićemo to da radimo“, poručio je Dodik.