Petrović za ATV: Cijena električne energije za stanovništvo se ne povećava

V. d. generalnog direktora ERS-a Luka Petrović rekao je za ATV da se cijena električne energije za stanovništvo neće povećavati te da će u narednih 60 dana odlučiti dalje korake.

"Imate plan poslovanja i plan izvršenja, naša obaveza je da Regulatornoj agenciji do 15. novembra podnesemo zahtjev za promjenu cijena električne energije za narednu godinu. Juče je rečeno da nema povećanja cijene električne energije, mi to nećemo podnositi jer je Vlada rekla da uskače sa finansijama u naš sistem, shvatajući situaciju da želi sada da prefakturiše građanima, iako je snažna energetska kriza koja se može porediti za 2022. godinom", rekao je Petrović.

Očekuje li nas u martu poskupljenje?

"Mi ćemo da sagledamo stanje u sljedećih 60 dana i vidjeti da li smo došli do uglja i da li su se riješiti hidroenergetski problemi u Ugljeviku, da li je Gacko stabilno za narednu godinu i onda ćemo sumirati to", rekao je Petrović.

Ističe da ako budu loše kote u akumulaciji, loši dotoci na Vrbasu i na Drini i da nisu riješili imovinske odnose onom brzinom do nove godine, onda mora doći do izmjene cijene energije i za građane.

"Mi ćemo do 15. marta znati kakva će nam cijena biti", poručio je Petrović.

On je istakao da treba povećati cijene električne energije u Srpskoj, ali na način da se usklađuju sa onim Elektroprivredama u okruženju i da i cijene ostanu najpovoljnije.

Ističe da je u Sloveniji račun za električnu energiju četiri puta veći za istu količinu električne energije.

Petrović je istakao da, ukoliko dođe do poskupljenja truje, to neće biti drastično poskupljenje.

"Mnogo smo potpisali i kupili energije, ali nismo sve platili i naravno da imamo negdje i mogućnost odloženog plaćanja, negdje i dnevnog plaćanja, a negdje i mjesečnog, zavisi kako dogovorimo. Ali je tačno da Elektroprivreda Republike Srpske u trenucima kada nema svoju energiju mora da kupuje, međutim, protekle tri godine vidimo svi da su bile ekstremno sušne, da je proizvodnja u termoelektranama bila na 70 procenata, a očekivano je 100. Znači logično je da moramo nedostajeću energiju kupiti, da moramo poštovati arbitražne odluke pa ono što se proizvodilo u Ugljevku zadnje tri godine, trećinu smo isporučivali Slovencima i normalno je da morate kupovati energiju na spoljnom tržištu", rekao je Petrović

Da li se moglo uticati na probleme u TE Ugljevik?

"To je sistem koji se trebao održavati, ali je to sistem koji je ostario i imamo sistem koji je star preko 40 godina u eksploataciji, kada imate ugalj da nije više dostupan kao nekada, kada ste kopali 4 do 5 kašika uglja, a imali jednu kašiku uglja, a sada se kopa u Ugljeviku od 11 do 15 kašika uglja da bismo došli do jedne kašike uglja. To je daleko nepovoljniji koeficijent, daleko više mehanizacije i radnih časova, a malo uglja", rekao je Petrović te dodao:

"Normalno kako se isčezao dostupni ugalj, došli smo u fazu da se ne možemo imati 365 dana uglja.Onda se pribjeglo povraćaju Istoka 2 koji bi obezbijedio ugalj u Ugljeviku. Da Vlada Republike Srpske nije otkupila koncesiju Istok 2 od Komsara i ustupila Istok 2, sadašnji Ugljevik ne bi imao perspektivu".

"Ljude nećemo ostaviti siromašnim, moraju da budu istom ili boljem statusu nego što danas žive, to je cilj, Nećemo davati cijenu da bude puta da i da bude ispod današnjih uslova života. Mi imamo još jedan povoljan aranžman koji smo kupili energiju na inostranom tržištu 25. oktobra. Tako da ćemo ciljati sve da 25. oktobara Ugljevik bude na mreži ", istkao je

Kako radi RiTE Gacko?

"Rite Gacko radi po planu poslovanja i energetskom bilansu i tačno je da taj subjekat nam je veoma važan. Gacko proizvodi ogromne količine električne energije, najviše u ovom trenutku", istakao je Petrović te dodao.

"Uprava RiTE Gacko je domaćin u toj kući i ne može niko drugi biti domaćin, domaćin će morati da kontroliše ulaze i izlaze po svim elementima, ne samo goriva, ako domaćin mora da koristi instance koje su izvan RiTE Gacka, onda će koristiti".

Cijelu emisiju pogledajte u prilogu: