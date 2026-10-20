Dodik: Drago mi je što smo u Republici Srpskoj dočekali mitropolita Lukijana

Predsjednik Milorad Dodik dočekao je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolita budimskog Lukijana koji, kako je rekao, gotovo četvrt vijeka predano radi na očuvanju pravoslavne vjere i nacionalnog identiteta Srba u Mađarskoj.

"Drago mi je što smo u Republici Srpskoj dočekali mitropolita Lukijana, koji već gotovo četvrt vijeka predano radi na očuvanju pravoslavne vjere, srpske tradicije i nacionalnog identiteta našeg naroda u Mađarskoj", napisao je Dodik na Iksu.

Istakao je da posebno cijeni posvećenost mitropolita obnovi svetinja, očuvanju jezika i običaja i jačanju srpske zajednice.

Drago mi je što smo u Republici Srpskoj dočekali Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolita budimskog gospodina Lukijana, koji već gotovo četvrt vijeka predano radi na očuvanju pravoslavne vjere, srpske tradicije i nacionalnog identiteta našeg naroda u Mađarskoj. Posebno cijenim njegovu posvećenost obnovi naših svetinja, očuvanju jezika i običaja i jačanju srpske zajednice. Srbi u Mađarskoj imaju bogatu istoriju i važno je da nove generacije ne zaborave svoje korijene. Republika Srpska će uvijek biti uz našu Crkvu i naš narod, gdje god živjeli, jer su vjera, tradicija i nacionalno jedinstvo ono što nas je održalo kroz vijekove. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 20, 2026

Dodik je napomenuo da Srbi u Mađarskoj imaju bogatu istoriju i da je važno da nove generacije ne zaborave svoje korijene.

"Republika Srpska će uvijek biti uz našu Crkvu i naš narod, gdje god živjeli, jer su vjera, tradicija i nacionalno jedinstvo ono što nas je održalo kroz vijekove", naglasio je Dodik.