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"Upoznajte srpsko stradanje zasmetalo hrvatskim medijima"

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20.10.2026 19:20

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Кампања Упознајте српско страдање
Foto: ATV

Selektivan prikaz događaja iz devedesetih, tako su kampanju o srpskom stradanju, moglo bi se reći na nož dočekali pojedini hrvatski mediji. Smeta im, kako kažu, jednostrana slika ratnih zbivanja.

Ne smeta im ustaška, fašistička i nacistička simbolika. Njoj tamošnja javnost veoma često svjedoči, poruka je Denisa Bojića. Ovakva, licemjerna reakcija, ništa je drugo nego potvrda vjekovne težnje da srpskom narodu zabrani da govori o svojim žrtvama.

"Čini se da postoji jedan refleks kada je srpsko pitanje na dnevnom redu, ali kada se radi o srpskim žrtvama mislim da je to jedan anticivilizacijski čin", rekao je Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske i dodao:

"Očito je da mi možemo da govorimo o srpskim žrtvama i stradanju samo unutar našeg korpusa, na komemoracijama, na obilježavanjima stradanja, ali čim izađemo iz matičnog prostora mi postajemo meta napada".

Medijskim napadima na Memorijalni centar skreću pažnju sa skandaloznih nacističkih i antisemitskih poruka upućenih iz Splita.

"Sasvim sigurno mislim da je ovo jednim dijelom skretanje pažnje sa svega onog čemu smo svjedočili, ali da to ipak nije primarni cilj. Primarni cilj jeste onemogućavanje srpskom narodu da priča o svojim žrtvama van matičnog prostora", rekao je Bojić.

"Teško je pričati o istini, istina je bolna i vidi se svaki put kad Srbi pričaju svoju istinu da dolazi reakcija sa druge strane koja pokušava da tu istinu sputa ili je negira", rekao je Jovica Rudić, istoričar u Memorijalnom centru Republike Srpske.

Изложба у Конгресу српско страдање

Republika Srpska

U Kongresu SAD predstavljena izložba "Upoznajte srpsko stradanje"

Postojanje Memorijalnog centra Republike Srpske dokumentovano prikazuje istinu o stradanju Srba i biće mu obezbijeđena još bolja logistika kako bi još više radio, istakao je lider SNSD-a.

"Memorijalni centar smo trebali formirati prvog dana postojanja Republike Srpske, ali nismo, sada mnogo godina poslije formiran je i potpuno opravdano jer pokazuje istinu, ako nekoga pogađa istina to je njegov problem", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Međunarodna multimedijalna kampanja "Upoznajte srpsko stradanje" je do sada prikazana u nekoliko ključnih svjetskih i evropskih metropola, Vašington, Njujork, Čikago, Beč, Rim. Prvi put u istoriji, srpsko stradanje je na naslovnim stranama italijanskih i evropskih medija.

Memorijalni centar je do sada prikupio više od 1.500 audio-vizuelnih svjedočanstava.

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Izložba Upoznajte srpsko stradanje

Kampanja Upoznajte srpsko stradanje

Upoznajte srpsko stradanje

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