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Dodik: Stavljanje monstruoznih etiketa srpskom narodu na čelo je projektovana namjera da opravda progon i etničko čišćenje

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20.10.2026 14:05

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Foto: ATV

Oskrnaviti zastavu Republike Srpske natpisom "genocidaši" koji vrijeđa cijeli jedan narod nije hrabrost, već kukavički pokušaj prekrajanja istorije i nasilja nad istinom, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

"Stavljanje monstruoznih etiketa cijelom jednom narodu na čelo i Republici Srpskoj nije samo govor mržnje, već projektovana namjera da se opravda prvobitni progon i etničko čišćenje sarajevskih Srba", izjavio je Dodik za Srnu.

On je naveo da svaki ovakav čin omalovažavanja, zastrašivanja ili vrijeđanja srpskog identiteta, njegovih vrijednosti i slobode predstavlja direktan nastavak progona koji su Srbi preživljavali kroz vijekove, pa tako i u posljednjem Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

"Naša zastava, naši simboli i naša Republika Srpska nisu nastali iz genocida, već u miru, voljom naroda da preživi, jer tamo gdje je živio više nije bio slobodan niti prihvaćen", rekao je Dodik.

Источно Сарајево натпис

Republika Srpska

Na srpskoj trobojci u Istočnom Sarajevu ispisano "genocidaši"

On je poručio da vandali koji su na muralu srpske trobojke u Istočnom Novom Sarajevu ispisali uvredljivi grafit treba da znaju da njihove prijetnje, ni sramne poruke neće pokolebati srpski narod niti izbrisati njegovo postojanje, kao što ih nisu pokolebali ni 90-ih godina prošlog vijeka.

"Mi znamo ko smo, šta smo i odakle smo protjerani. Znamo šta danas branimo u Istočnom Sarajevu i cijeloj Republici Srpskoj, a njihove provokacije samo dokazuju koliko je naša istrajnost potrebna i neizbježna, posebno u gradu koji je nikao iz pepela", rekao je Dodik.

On je podsjetio da Istočno Sarajevo nije stvoreno na temelju inata, već potrebe srpskog naroda da preživi i opstane tamo gdje je svoj na svome.

"Protjerivali su nas iz kuća, ali nisu uspjeli iz nas da protjeraju naš identitet, našu vjeru i pravo na postojanje. Mi ne želimo nikome zlo, niti želimo ikoga vrijeđati, ali nećemo dozvoliti ni da nas gaze. Istočno Sarajevo je svjedok naše žrtve i simbol naše borbe za život", istakao je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Srpska trobojka

grafiti mržnje prema Srbima

Istočno Sarajevo

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