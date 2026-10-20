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Minić: Najveća želja mi je da nam Srpsku ispune dječija graja i smijeh

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20.10.2026 13:27

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Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da su ulaganja u predškolske ustanove važna za stvaranje boljih uslova za odrastanje djece i podršku roditeljima.

Povodom otvaranja novog objekta vrtića „Palčić“ u Tesliću, Minić je istakao da je time obezbijeđeno dodatnih 132 mjesta za mališane.

„Za djecu je to savremeno opremljen prostor za igru, učenje i prva prijateljstva, a za roditelje podrška i sigurnost“, naveo je Minić na društvenoj mreži Iks.

On je dodao da su u posljednjih godinu i po dana ulaganjima obuhvaćeni vrtići u 17 opština i gradova Republike Srpske.

Kako je naveo, neki objekti su već otvoreni, dok su drugi u fazi izgradnje.

„Najveća želja mi je da nam Srpsku ispune dječija graja i smijeh“, poručio je Minić.

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Tagovi :

Savo Minić

Vrtić

Vrtić Palčić

Republika Srpska

Djeca

Komentari (2)

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