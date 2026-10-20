Minić: Najveća želja mi je da nam Srpsku ispune dječija graja i smijeh

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da su ulaganja u predškolske ustanove važna za stvaranje boljih uslova za odrastanje djece i podršku roditeljima.

Povodom otvaranja novog objekta vrtića „Palčić“ u Tesliću, Minić je istakao da je time obezbijeđeno dodatnih 132 mjesta za mališane.

„Za djecu je to savremeno opremljen prostor za igru, učenje i prva prijateljstva, a za roditelje podrška i sigurnost“, naveo je Minić na društvenoj mreži Iks.

Lijepa slika Teslića! Novi objekat vrtića „Palčić“ donio je dodatna mjesta za 132 mališana. Za djecu je to savremeno opremljen prostor za igru, učenje i prva prijateljstva, a za roditelje podrška i sigurnost. U posljednjih godinu i po dana ulaganjima su obuhvaćeni vrtići u 17 opština i gradova Srpske. Neki objekti već su otvoreni, dok se drugi grade i radujemo se što će i iz njih stizati ovako lijepe slike. Najveća želja mi je da nam Srpsku ispune dječija graja i smijeh! — Savo Minić (@minic_savo) October 20, 2026

On je dodao da su u posljednjih godinu i po dana ulaganjima obuhvaćeni vrtići u 17 opština i gradova Republike Srpske.

Kako je naveo, neki objekti su već otvoreni, dok su drugi u fazi izgradnje.

„Najveća želja mi je da nam Srpsku ispune dječija graja i smijeh“, poručio je Minić.