Težak udar Vašingtona na Ukrajinu: Nema više!

Bijela kuća blokirala je isporuku raketa za protivvazdušni sistem „Patriot“ Ukrajini, potvrdili su američki zvaničnici, prenosi britanski „Telegraf“.

Slanje ovih raketa-presretača iz savezničkih zemalja koje žele da pomognu Kijevu zahtijeva zvanično odobrenje američkog ministra odbrane Pita Hegseta. Budući da su Sjedinjene Američke Države proizvođač tog sistema, zadržavaju puno pravo kontrole nad oružjem.

Kako saznaje „Vašington post“, Hegset nije formalno odbio dogovore sa trećim zemljama, ali namjerno ne preduzima neophodne administrativne korake kako bi ih odobrio.

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Zbog ove tihe blokade ukrajinske zalihe su gotovo iscrpljene. Neimenovani visoki ukrajinski zvaničnik izjavio je za „Vašington post“ da Kijev u skladištima ima još doslovno „samo nekoliko“ raketa za „Patriot“, koje predstavljaju jedinu pouzdanu odbranu od ruskih balističkih projektila.

Tramp otvoreno staje uz Moskvu i napada Zelenskog

Odluka Trampove administracije da zaustavi slanje ključnih raketa, dok istovremeno odobrava pojedine druge oblike pomoći, dolazi u trenutku kada Donald Tramp sve otvorenije napada Vladimira Zelenskog i preusmjerava američku spoljnu politiku u korist Rusije.

Tramp uporno tvrdi da su upravo ukrajinski napadi na ruske rafinerije odgovorni za nagli rast cijena goriva na benzinskim pumpama, iako analitičari ističu da je poskupljenje zapravo izazvano ratom koji je sam pokrenuo u Iranu.

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Osim toga, američki predsjednik javno tvrdi da Zelenski namjerno izbjegava okončanje rata kako bi ostao na vlasti, te otvoreno poziva na njegovu smjenu.

Donald Tramp Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Uoči puta u Kanzas, Tramp je u ponedjeljak pred novinarima ponovo podsjetio na njihov sukob s početka svog drugog mandata, kada su on i potpredsjednik Džej Di Vens u Ovalnom kabinetu napali ukrajinskog predsjednika, nakon čega je Zelenski izbačen iz Bijele kuće.

„Zelenski je čovjek koji je ovaj rat trebalo da riješi još davno. Da me je slušao i da se sjeća Ovalnog kabineta, sve bi odavno bilo riješeno“, izjavio je Tramp okupljenim novinarima.

„Mislim da je došlo vrijeme da neko drugi pregovara u ime Ukrajine. A Rusija je, iskreno rečeno, prema Ukrajini sasvim u redu. Nisu uradili bogzna šta“, dodao je američki predsjednik.

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Ukrajinski predsjednik istovremeno je oštro kritikovao Sjedinjene Američke Države zbog uskraćivanja obavještajnih podataka.

Upozorio je da je Kijev u ponedjeljak ujutro dobio upozorenje o ruskom balističkom napadu na glavni grad svega 60 sekundi prije udara.

Volodimir Zelenski Tanjug/AP/Virginia Mayo

„Tokom noći ponovo smo bili izloženi ruskom balističkom napadu u nekoliko talasa i ponovo nije bilo pravovremenog upozorenja naših partnera“, napisao je Zelenski na Telegramu, naglasivši da su Rusi ispalili 16 balističkih projektila.

„Pozdravili smo doslovno svaki pokušaj naših partnera da se ovaj rat završi dostojanstveno. Izuzetno je važno nazivati stvari pravim imenom. Moramo agresora zvati agresorom i pomoći Ukrajini da zaštiti ljudske živote. Kada se blokiraju isporuke raketa za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu, dok Rusija istovremeno dobija odgađanje i ukidanje sankcija, to je, nažalost, poricanje stvarnosti od strane naših partnera“, poručio je Zelenski.

Uporedo sa pritiscima na Kijev, Tramp je dao do znanja da je spreman da se sastane sa Vladimirom Putinom i kineskim predsjednikom Si Đinpingom na samitu u Kini narednog mjeseca, kako bi razgovarali o okončanju rata.

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Taj sastanak, sa kojeg bi Zelenski bio potpuno isključen, predložio je sam Kremlj kako bi iskoristio Trampovo naglo približavanje Moskvi.

Pregovori u Oslu i isključivanje Starlinka

Dok se priprema teren za taj sastanak, Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof putuje u Oslo na razgovore sa Zelenskim i evropskim liderima, javlja „Aksios“.

Džared Kušner, Trampov zet i jedan od ključnih ljudi u ovim pregovorima, uključiće se na daljinu zbog gripa.

Domaćin sastanka, norveški premijer Jonas Gar Stere, zajedno sa predstavnicima grupe E4, Evropske unije i NATO-a, pokušaće da usaglasi zajednički evropsko-ukrajinski mirovni prijedlog, koji bi Vitkof potom trebalo da odnese direktno Putinu u Moskvu.

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Zelenski je jutros potvrdio i da je telefonom razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom o najvažnijim problemima.

„Prvo, rakete za presretanje balističkih projektila, koje su nam neophodne za spasavanje života. Drugo, rano upozoravanje na ruske balističke udare, što je od presudne važnosti. Treće, situacija sa Starlinkom i vojnim sistemom Staršild (Starshield), čiji se rad mora obnoviti“, poručio je Zelenski.