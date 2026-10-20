Rubio: Nastavljaju se pokušaji da se pronađe rješenje kroz pregovore

Autor:ATV redakcija
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SAD nastavljaju sa pokušajima da se kroz pregovore pronađe rješenje za situaciju u Ukrajini, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.
"Činimo sve što je u našoj moći da dovedemo strane do mjesta sa kojeg se rat može završiti kroz pregovore", rekao je Rubio novinarima.
List "Njujork tajms" objavio je ranije danas da će predsjednik SAD Donald Tramp, navodno, vršiti pritisak na predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog da pristane na mir pod ruskim uslovima, prenosi Srna.
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