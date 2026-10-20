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Rubio: Nastavljaju se pokušaji da se pronađe rješenje kroz pregovore

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20.10.2026 13:38

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Амерички државни секретар Марко Рубио разговара са новинарима прије састанка са Динором Фигуером, предсједницом Народне скупштине Венецуеле из 2015. године, у Сали за уговоре у Стејт департменту, у петак, 9. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

SAD nastavljaju sa pokušajima da se kroz pregovore pronađe rješenje za situaciju u Ukrajini, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

"Činimo sve što je u našoj moći da dovedemo strane do mjesta sa kojeg se rat može završiti kroz pregovore", rekao je Rubio novinarima.

List "Njujork tajms" objavio je ranije danas da će predsjednik SAD Donald Tramp, navodno, vršiti pritisak na predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog da pristane na mir pod ruskim uslovima, prenosi Srna.

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Tagovi :

Marko Rubio

Sjedinjene Američke Države

Ukrajina

Rusija

Donald Tramp

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