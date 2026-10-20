Vlasti u Marselju uvode policijski čas za maloljetnike nakon uličnog nasilja

Gradske vlasti Marselja od danas uvode policijski čas za maloljetnike nakon uličnog nasilja koje je izbilo na marginama protesta u subotu, 17. oktobra, a mjera će obuhvatiti nekoliko gradskih četvrti, prenijeli su francuski mediji.

Policijski čas za maloljetnike u pojedinim dijelovima Marselja stupa na snagu večeras i trajaće do petka, prenosi portal BFM TV.

Prije Marselja, policijski čas za maloljetnike uvele su i vlasti u francuskim gradovima Lionu, Parizu, Nici i Lilu.

U Marselju, drugom po veličini gradu u Francuskoj, mjera će se odnositi na određene sektore oko tržnih centara.

Policijski čas počinjaće svake večeri u 22 časa i trajaće do pet časova narednog jutra, svake noći do petka.

Francuski premijer Sebastijen Lekorni rekao je ranije danas da će odluke o uvođenju policijskog časa biti donošene u zavisnosti od situacije na terenu.

„Ciljani policijski čas doprinosi smirivanju situacije tokom noći. Zahvaljujem policajcima i žandarmima koji sprovode ove mjere, kao i prefektima na njihovoj mobilizaciji.

Les couvre-feux ciblés ont contribué au calme de cette nuit. Je remercie les policiers et les gendarmes qui ont veillé à leur application, ainsi que les préfets pour leur mobilisation. Ce soir, de nouveaux couvre-feux seront décidés là où la situation le nécessite. Ces décisions seront prises sur le terrain, par les préfets, en lien avec les maires. @NunezLaurent — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 20, 2026

Večeras će novi policijski časovi biti proglašeni tamo gdje situacija to zahtijeva. Ove odluke će na terenu donositi prefekti, u saradnji sa gradonačelnicima“, objavio je Lekorni na platformi Iks, prenosi „Figaro“.

Prema podacima nadležnih službi, u Marselju se na udaru nasilnika našlo 500 prodavnica, od kojih je 317 oštećeno ili opljačkano.

Nakon nasilnih nereda koji su se dogodili u subotu, snage bezbjednosti uhapsile su 101 osobu, među kojima je 74 punoljetnih i 27 maloljetnih lica, saopštilo je tužilaštvo u Marselju.

(RTS)