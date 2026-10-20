Gore dva tankera južno od Ormuskog moreuza

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Foto: X/printscreen

Dva tankera zapaljena su i zaustavljena južno od Ormuskog moreuza nakon što su naišla na iranske mine, saopštila je mornarica Revolucionarne garde Irana.

U saopštenju se dodaje da je Iran sinoć oborio jedan američki dron. Teheran je uveo blokadu Ormuskog moreuza i zabranjuje plovidbu bez plaćanja naknade i dozvole koju izdaje Islamska Republika. SAD su, zauzvrat, uvele blokadu iranskih luka i obale, prenosi Srna.

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