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Gore dva tankera južno od Ormuskog moreuza

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20.10.2026 12:15

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Два танкера запаљена су и заустављена јужно од Ормуског мореуза након што су наишла на иранске мине, саопштила је морнарица Револуционарне гарде Ирана.
Foto: X/printscreen

Dva tankera zapaljena su i zaustavljena južno od Ormuskog moreuza nakon što su naišla na iranske mine, saopštila je mornarica Revolucionarne garde Irana.

U saopštenju se dodaje da je Iran sinoć oborio jedan američki dron.

Teheran je uveo blokadu Ormuskog moreuza i zabranjuje plovidbu bez plaćanja naknade i dozvole koju izdaje Islamska Republika.

SAD su, zauzvrat, uvele blokadu iranskih luka i obale, prenosi Srna.

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Tagovi :

Ormuski moreuz

pogođen tanker

vatra

Iran

Sjedinjene Američke Države

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