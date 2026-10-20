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Tramp o Parizu: Vrlo brzo će biti muslimanski grad

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20.10.2026 08:40

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Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da će Pariz „vrlo brzo biti muslimanski grad“, ponovo optužujući imigraciju i francuskog predsjednika Emanuela Makrona za nasilne nerede u Francuskoj.

- Kao što znate, Pariz će vrlo brzo biti muslimanski grad, a to nije bio dogovor - rekao je Tramp novinarima ispred Bijele kuće, odgovarajući na pitanje o neredima koji su prethodnih dana zahvatili Francusku.

Ponovio je da je još ranije upozoravao Makrona kako pravi veliku grešku dopuštajući ulazak ljudima iz cijelog svijeta u Francusku.

- Rekao sam Emanuelu: zatvori granice. Ono što se dešava u Francuskoj ima veze s imigracijom. Ne sa školama, ni sa čim drugim - izjavio je Tramp.

Istog dana oglasio se i na društvenoj mreži Trut soušal, gdje je napisao da su migranti preuzeli Francusku, pozivajući Pariz da što prije zatvori granice.

Francuske vlasti su u ponedjeljak uvele policijski čas u pojedinim dijelovima Pariza, Lila i Nice. Prema podacima francuskog ministra unutrašnjih poslova Lorana Nuneza, u subotu je uhapšeno 1.800 osoba, dok je više od 500 policajaca, žandara i vatrogasaca povrijeđeno.

Nunez je za nasilje optužio krajnju ljevicu i pljačkaše, ne spominjući imigraciju.

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Tagovi :

Donald Tramp

Pariz

protesti u Francuskoj

Protesti u Evropi

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