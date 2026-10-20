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Da li je policijski čas dao rezultate u Francuskoj?

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20.10.2026 08:00

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Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

Djelimični policijski čas uveden u dijelovima Pariza i drugih gradova nakon višednevnih protesta koji su prerasli u nasilje pomogao je da se mir održi preko noći, izjavio je francuski premijer Sebastijan Lekornu.

On je rekao da će lokalne vlasti na terenu moći ponovo da uvedu djelimični policijski čas večeras u oblastima gdje smatraju da je to potrebno.

Lekornu je juče izjavio da i proglašavanje vanrednog stanja ostaje jedna od opcija, ali da je policijski čas primjereniji situaciji.

List "Mond" pisao da je pariska policija objavila da će policijski čas u određenim oblastima trajati od 23.00 do 6.00 časova, kao i da su protesti zabranjeni u određenim dijelovima grada od 20.00 do 6.00 časova.

Osim Pariza, ova mjera uvedena je u Lilu i okolnim mjestima Duaj, Vatinje i Denen, kao i u Marselju prenosi Srna.

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Tagovi :

protesti u Francuskoj

demonstracije

Pariz

policijski čas

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