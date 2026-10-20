Tramp i Kim ponovo u centru pažnje: Hoće li doći do susreta?

Američki predsjednik Donald Tramp nije potvrdio da bi se mogao sastati sa sjevernokorejskim liderom Kim Džong Unom sa kojim, kako je rekao, ima dobre lične odnose.

"Ne znam, nisam siguran. Moj odnos sa Kim Džong Unom veoma je dobar", izjavio je Tramp odgovarajući na pitanje o šansama da se sastane sa sjevernokorejskim liderom u Kini na marginama samita APEK-a u novembru.

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U kineskom gradu Šenženu 18. i 19. novembra biće održan sastanak lidera APEK-a. Očekuje se da će, pored Trampa, sastanku prisustvovati i ruski predsjednik Vladimir Putin, prenosi Srna.