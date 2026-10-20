Otkrivena američka "zamka" za Ukrajinu

Sergej „Fleš“ Beskrestnov, savjetnik ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, rekao je da američke obavještajne službe nastavljaju da pružaju nepotpune i kontradiktorne informacije, a Vašington nije dao jasno objašnjenje po ovom pitanju, prenosi Bi-Bi-Si.

„Izgleda veoma čudno. Ponekad dobijemo ove informacije prije nego što napad počne, a ponekad ne. Na primjer, sinoć smo ih dobili, ali... minut prije nego što je napad počeo“, primjetio je Beskrestnov.

Istovremeno, naglasio je da se saradnja sa SAD nastavlja. Prema riječima Beskrestnova, obavještajni podaci i dalje pristižu, a problem se isključivo odnosi na sistem upozoravanja na vazdušne prijetnje.

„Sjedinjene Države vjerovatno pokušavaju da nam kažu: 'Hajde da razgovaramo, hajde da pregovaramo sa Rusijom, trebalo bi da pronađete kompromis'“, kaže Fleš.

Beskrestnov je takođe rekao da Ukrajina ima sopstvene radarske podatke, što joj omogućava da u ograničenoj mjeri upozori na približavanje napada, ali da trenutno hitno proučava mogućnost korišćenja alternativnih sistema komunikacije.

„Sada razumijemo da nešto počinje da se dešava sa Starlinkom i nismo sigurni koji će biti sljedeći korak“, dodao je.

U Kijevu je jedna osoba poginula, a osam je povrijeđeno u napadu 19. oktobra. Razaranja su zabilježena u tri okruga. Na lijevoj obali prestonice oštećena je infrastruktura crvene linije metroa. U Solomjanskom okrugu oštećena je 25-spratna zgrada, medicinski objekat i tržni centar Kosmo Multimol.

Novinar Radija Slobodna Evropa Aleks Raufoglu izvijestio je da SAD ponovo nisu upozorile Ukrajinu na upotrebu balističkih raketa od strane Rusije tokom noći, što je kasnije potvrdio i predsjednik Vladimir Zelenski.

Američki državni sekretar Marko Rubio nije mogao da potvrdi da Ukrajina nije dobila prethodno upozorenje o balističkom raketnom napadu Ruske Federacije na Kijev u okviru razmjene obavještajnih podataka.

Ranije, 18. oktobra, Zelenski je izjavio da su Sjedinjene Države nastavile razmjenu obavještajnih podataka sa Ukrajinom nakon blokade, navodno zbog udara na ruske rafinerije. Prema njegovim riječima, prije toga Ukrajina tri dana nije dobijala podatke o ruskim balističkim napadima.

Zelenski je ranije pojasnio da Ukrajina dobija obavještajne podatke iz mnogih zemalja, ali da su Sjedinjene Države te koje pružaju informacije o lansiranju ruskih balističkih raketa.