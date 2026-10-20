Tramp: Vrijeme je da neko drugi pregovara u ime Ukrajine, moguć sastanak s Putinom i Si Đinpingom

Rat u Ukrajini – 1.670. dan. Američki predsjednik Donald Tramp optužio je ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da ne želi da okonča rat, ističući da Ukrajina u prosjeku gubi od 25.000 do 35.000 vojnika mjesečno.

Papa Lav XIV pozvao je Zelenskog na saradnju kako bi se dopremila humanitarna pomoć i omogućila evakuacija stanovnika Oleškog.

Moskva ne vidi mogućnost okončanja rata bez učešća „nekog predstavnika Kijeva“ koji je spreman da „preuzme odgovornost“, saopštio je Kremlj.

Ukrajinski pregovarački tim dobio je signal američke strane koji ukazuje na spremnost za održavanje sastanka, a razgovori bi mogli biti održani u utorak ili srijedu, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

U međuvremenu, američki predsjednik ponovo je optužio Zelenskog da ne želi da okonča rat i da ne čini mnogo kako bi tome doprinio. Poručio je da je možda došlo vrijeme da neko drugi pregovara u ime Ukrajine.

„Ovaj sukob je mogao biti riješen odavno. Da me je poslušao, sjećate se kako je bilo u Ovalnom kabinetu? Ovo je moglo biti riješeno odavno. Vrijeme je da neko drugi pregovara u ime Ukrajine. Možda je vrijeme da Ukrajina predloži nekog drugog umjesto Zelenskog za mirovne pregovore“, rekao je Tramp novinarima ispred Bijele kuće.

Prema Trampovim riječima, Rusija se prema Ukrajini ponašala prikladno.

„Rusija se, iskreno govoreći, ponašala sasvim normalno prema Ukrajini. Nisu uradili ništa posebno“, rekao je Tramp.

On je saopštio da je spreman da razmotri trilateralni sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

„Razgovarali bismo o nuklearnom oružju i nuklearnom razoružanju. Ako predsjednik Si želi da se sastanak održi, učestvovao bih“, rekao je Tramp.

Ukrajina se priprema za evakuaciju oko 6.000 ljudi iz privremeno okupiranog Oleškog, a završni detalji trenutno se usaglašavaju u pregovorima s Rusijom, potvrdio je Dmitro Lubinec, povjerenik ukrajinskog parlamenta za ljudska prava.

Nakon što je nedavno razgovarao s Putinom, papa Lav XIV pozvao je i Zelenskog na saradnju kako bi se dopremila humanitarna pomoć i omogućila evakuacija stanovnika Oleškog.

Papa nastoji da pronađe hitno rješenje za situaciju u Oleškom, gradu na lijevoj obali Dnjepra, u Hersonskoj oblasti, gdje stanovništvo trpi posljedice rata, a mogućnosti za izlazak iz grada gotovo da ne postoje.

(RTS)