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"Vidimo se u Valhali": Učenik (13) najavio napad, pa nožem nasrnuo u školi

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19.10.2026 21:33

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Напад ученика у школи у Румунији.
Foto: Screenshot/x

Trinaestogodišnji učenik osumnjičen je da je nožem povrijedio nastavnicu i drugog učenika u školi u rumunskom gradu Bistrici.

Policija i tužilaštvo istražuju slučaj, uključujući navode da je dječak neposredno prije napada na društvenim mrežama objavljivao poruke koje su ukazivale na njegove namjere.

Rumunska policija saopštila je da je u ponedjeljak, oko 8.40 časova, primila prijavu da je učenik sedmog razreda jedne škole u Bistrici navodno nožem napao nastavnicu i drugog učenika.

Pravosudni izvor rekao je agenciji Rojters da se protiv trinaestogodišnjaka vodi istraga zbog sumnje na pokušaj teškog ubistva. Međutim, zbog njegovog uzrasta, dječak neće biti izveden pred sud. Rojters nije uspio da stupi u kontakt sa njegovim advokatom.

Objave na TikToku predmet istrage

Prema riječima izvora, dječak je na TikToku objavljivao poruke u kojima je pozivao na nasilje. Ipak, tužioci tek treba da pregledaju njegove digitalne uređaje kako bi utvrdili šta se zaista dogodilo. TikTok se zasad nije oglasio povodom ovog slučaja.

Nekoliko lokalnih medija objavilo je da je učenik na internetu govorio o svojim namjerama neposredno prije napada. Ipak, autentičnost tih objava nije nezavisno potvrđena.

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Na jednoj fotografiji koju su objavili lokalni mediji navodno se vidi dječak kako se fotografiše u ogledalu kupatila, sa nožem i kacigom na kojoj se nalazi kamera. Na drugoj fotografiji vidi se ruka koja pokazuje znak „OK“.

Uz fotografije je, prema navodima medija, bila objavljena poruka na engleskom jeziku: „To je to, momci. Pripremao sam se za ovo osam mjeseci, vidimo se u Valhali.“

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi autentičnost ovih objava. Njihov sadržaj, kako navodi agencija, podsjeća na objave napadača koji je ranije ovog mjeseca ubio školskog domara u istočnoj Poljskoj.

Ministar prosvjete zatražio razjašnjenje

„Medijski izvještaji da je učenik najavio napad na TikToku moraju biti razjašnjeni tokom istrage“, napisao je rumunski ministar prosvjete Mihaj Dimijan na Fejsbuku.

Napadi u školama širom Evrope i ove godine izazvali su zabrinutost javnosti. U pojedinim slučajevima vlasti su ukazivale na moguću ulogu društvenih mreža i internet potkultura koje veličaju ubistva i mogu da podstiču nasilje.

Istraga u Bistrici trebalo bi da utvrdi okolnosti napada, kao i da li su objave koje se pripisuju učeniku autentične i povezane sa događajem, prenosi Rojters.

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