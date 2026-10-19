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Reno vraća legendarni Gordini 8? Jedan uslov koči povratak kultnog modela

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19.10.2026 21:21

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Рено враћа легендарни Гордини 8? Један услов кочи повратак култног модела
Foto: Renault

Iako mnogim vozačima električni automobili djeluju monotono i generički dizajnirano, Reno je odlučan u namjeri da svojim električnim modelima vrati zabavu i prepoznatljiv karakter.

Kako bi kupcima ponudio spoj efikasnosti i emocija, francuski proizvođač proširio je ponudu modelima 4 E-Tek i 5 E-Tek, kao i ekstremnom verzijom 5 Turbo 3E. Sada bi na tom tragu mogao da napravi još jedan korak i predstavi serijsku verziju koncepta 8 Gordini.

Atraktivni koncept inspirisan je kultnim modelom Reno 8 Gordini iz šezdesetih godina prošlog vijeka. Kompaktni kupe spaja prepoznatljivu retro estetiku s modernom tehnologijom, što bi moglo da privuče ljubitelje klasičnih sportskih automobila.

Iako prilikom predstavljanja koncepta nije najavljena serijska proizvodnja, generalni direktor Renoa Fabris Kamboliv otvoren je za tu mogućnost. To je potvrdio u intervjuu za britanski magazin „Autokar“.

Ipak, postoji jedan važan uslov: serijska verzija modela 8 Gordini mogla bi da stigne tek nakon što počnu isporuke modela 5 Turbo 3E.

Za sada nema zvanične potvrde da će koncept dobiti svoju serijsku verziju, ali otvorenost rukovodstva Renoa ostavlja prostor za povratak imena koje ima posebno mjesto u istoriji francuskog brenda, prenosi Automotorevija.rs.

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