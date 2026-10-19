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"U toku su pripreme" EU će naredni samit održati u Rimu

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19.10.2026 21:53

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"У току су припреме" ЕУ ће наредни самит одржати у Риму

EU se priprema da naredni samit održi u Rimu povodom obilježavanja 70 godina od Sporazuma iz Rima, za šta treba da dobije jednoglasno odobrenje svih članica bloka, piše portal "Evronjuz".

Neimenovani zvaničnik EU rekao je da je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta iznio zamisao da se samit Evropskog savjeta organizuje u Rimu povodom 70 godina od Sporazuma iz Rima.

"U toku su pripreme", dodao je evropski zvaničnik.

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Samiti lidera EU obično se održavaju u Briselu i samo u vanrednim okolnostima predsjednik Evropskog savjeta mogao bi da predloži drugo mjesto, ukoliko bi sve članice jednoglasno podržale taj prijedlog.

Sporazumi iz Rima potpisani su 25. marta 1957. godine čime je ustanovljena Evropska ekonomska zajednica i Evropska zajednica atomske energije, čime su postavljeni temelji današnje EU.

(Srna)

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Evropska unija

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Italija

Rim

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