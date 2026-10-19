Vlasti u Francuskoj uvele policijski čas

Francuske vlasti uvele su policijski čas za sve građane u pojedinim dijelovima Pariza, na Trgu Republike i u ulicama oko četvrti Al, u 1. arondismanu, koji će biti na snazi od 22 časa večeras do šest sati ujutru, javlja televizija BFM.

Mjera se ne odnosi samo na maloljetnike, a uvedena je nakon nereda koji su izbili tokom vikenda na marginama protesta održanih širom Francuske.

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Gradonačelnik Pariza Emanuel Gregoar ocijenio je ranije danas da će se u Francuskoj dešavati nasilje, pljačke i paljenja javnih zgrada sve dok vlast ne bude dala politički odgovor na krizu.

On je tokom obraćanja okupljenim građanima ispred Gradske kuće kazao da je neophodno napraviti plan i razgovarati sa srednjoškolcima i studentima koji posljednjih nedjelja protestuju širom zemlje tražeći veća ulaganja u obrazovni sistem, prenio je Figaro.

"Moramo da radimo na preciznijoj platformi sa zahtjevima kako bismo postavili uslove za izlazak iz krize. Pozivam premijera Sebastijana Lekornea da preuzme ovu temu i započne pregovore sa srednjoškolskim, studentskim i radničkim organizacijama", rekao je gradonačelnik.

Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza, a povod su bili loši uslovi u prosveti, hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene školske zgrade.

Protesti su se proširili na srednje škole i fakultete širom zemlje, a praćeni su masovnim blokadama i sukobima sa policijom.

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Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta ''Žuti prsluci'', a prvobitnim zahtjevima za reformu obrazovanja priključili su se i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cijena goriva i vladinih mjera štednje, prenosi Politika.