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Traga se za još 15 osumnjičenih zbog skandiranja antisemitskih parola u Splitu

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19.10.2026 19:46

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović rekao je da se traga za još 15 od ukupno 23 prijavljena lica zbog skandiranja antisemitskih parola i uvreda u Splitu.

Govoreći o objavljenim fotografijama pojedinih navijača, Božinović je napomenuo da se na njima ne nalaze oni koji su već pritvoreni ili su se sami predali policiji, već samo oni koji su u bijegu.

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"Policija uvijek objavljuje fotografije kad neko bježi pred institucijama ili se skriva", rekao je Božinović i dodao da je osam osoba pod nadzorom.

Među prijavljenima se, kako je naveo, ističu recidivisti, iza kojih je ukupno 212 evidentiranih krivičnih djela i 436 prekršaja.

Uoči utakmice između Hajduka i Ajaksa u Splitu prošle sedmice, grupe navijača Hajduka prolazeći gradom skandirale su povike "Gazi, gazi Židove", "Aušvic, Aušvic" i "ustaj Adolfe".

Božinović je istakao i da je policija pokrenula istragu zbog poruka prijetnji i zastrašivanja novinara koji su izvještavali o ponašanju i skandiranju dijela navijača Torcide uoči utakmice između Hajduka i Ajaxa.

Ministar turizma i sporta Hrvatske Tonči Glavina kaže da u sportu nema mjesta za mržnju i nasilje, prenose hrvatski mediji.

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Hrvatska

Split

Davor Božinović

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