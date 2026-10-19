Traga se za još 15 osumnjičenih zbog skandiranja antisemitskih parola u Splitu

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović rekao je da se traga za još 15 od ukupno 23 prijavljena lica zbog skandiranja antisemitskih parola i uvreda u Splitu.

Govoreći o objavljenim fotografijama pojedinih navijača, Božinović je napomenuo da se na njima ne nalaze oni koji su već pritvoreni ili su se sami predali policiji, već samo oni koji su u bijegu.

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"Policija uvijek objavljuje fotografije kad neko bježi pred institucijama ili se skriva", rekao je Božinović i dodao da je osam osoba pod nadzorom.

Među prijavljenima se, kako je naveo, ističu recidivisti, iza kojih je ukupno 212 evidentiranih krivičnih djela i 436 prekršaja.

Uoči utakmice između Hajduka i Ajaksa u Splitu prošle sedmice, grupe navijača Hajduka prolazeći gradom skandirale su povike "Gazi, gazi Židove", "Aušvic, Aušvic" i "ustaj Adolfe".

Božinović je istakao i da je policija pokrenula istragu zbog poruka prijetnji i zastrašivanja novinara koji su izvještavali o ponašanju i skandiranju dijela navijača Torcide uoči utakmice između Hajduka i Ajaxa.

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(Srna)