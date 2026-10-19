U 78. godini preminuo glumac iz poznatog filma

Autor:ATV redakcija
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Ričard Ril, poznat po ulozi Toma Smikovskog u filmu "Kancelarijski prostor" preminuo je u 78. godini, saznaje TMZ.
Prijatelji glumca rekli su za TMZ da je preminuo prirodnom smrću prošlog četvrtka u Los Anđelesu.
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Bio je cijenjeni karakterni glumac koji je tokom duge karijere u Holivudu ostvario uloge u više od 400 projekata.
Ričard je najpoznatiji po ulozi u filmu "Kancelarijski prostor" u kojem je igrao Toma, menadžera za proizvode koji dobija otkaz u kompaniji, preživljava saobraćajnu nesreću u kojoj ga vozač udara i bježi sa mjesta nesreće, a zatim dobija ogromnu novčanu odštetu koja mu mijenja život.
Imao je mnogo nezaboravnih scena i replika, a stekao je i kultni status među obožavaocima filma, prenosi TMZ.
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Posljednji put je za TMZ govorio 2018. godine u Los Anđelesu, neposredno nakon što se vratio sa snimanja prazničnog filma za televizijsku mrežu Lifetime, "A Very Nutty Christmas", u kojem je glumio zajedno sa Melisom Džoan Hart.
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