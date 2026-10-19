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Otkrijte koje šiške najbolje pristaju vašem obliku lica

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19.10.2026 21:02

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Шишке дјевојка
Foto: Pexels/Sydney Sang

Šiške su bezvremenski trend,a bez obzira da li je vaša kosa ravna, kovrdžava ili negdje između, postoje različite tehnike kako bi vaše šiške besprijekorno upotpunile teksturu vaše kose.

Pored teksture kose, važno je da frizer obrati pažnju i na oblik vašeg lica kako bi sve dobilo savršenu usklađenost.

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Okruglo lice

Okrugla lica karakteriše punoća i širina na jagodicama zajedno sa mekom, zaobljenom bradom. Širina i dužina okruglog lica su obično proporcionalne, a čelo i linija vilice su manje izraženi. Ako imate okruglo lice sa mekim oblinama i širokim čelom, stajaće vam duge, bočne šiške koje počinju na sljepoočnicama kako biste stvorili iluziju dužine. ‍

Ovalno lice

Ovalna lica imaju uravnotežene proporcije sa blago zakrivljenom linijom vilice. Ovalno lice je duže nego što je široko i ima nježno zaobljenu liniju. Čelo je nešto šire od brade, a jagodice su obično visoke i dobro definisane. Ovaj oblik se smatra najsvestranijim i najlaskavijim. Ako imate ovalno lice, možete da nosite različite stilove šiški. Izbor je na vama.

Kvadratni oblik

Kvadratna lica imaju jaku vilicu, široko čelo i ravnu ili četvrtastu liniju. Širina čela, jagodica i linije vilice su približno iste, stvarajući kvadratni izgled. Za vas su meke, tanke šiške koje počinju malo iznad obrva.

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Srcoliko lice

Lica u obliku srca karakterišu šire čelo i jagodice koje se sužavaju do uže, šiljate brade, stvarajući oblik koji podsjeća na srce ili obrnuti trougao. Čelo je tipično najširi dio lica, dok je linija vilice uska. Ovaj oblik lica se često smatra ženstvenim. Ako imate lice u obliku srca, duge, bočne šiške koje počinju od jagodica će vam odlično stajati.

(NovostiMagazin)

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