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Zašto ne bi trebalo nositi bijelo na tuđem vjenčanju?

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16.10.2026 09:31

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Зашто не би требало носити бијело на туђем вјенчању?
Foto: Pixabay

Uveliko je u toku sezona vjenčanja. Od trenutka kada dobijete pozivnicu pa do samog dana svadbe, u glavi vam se vrti misao kako da se savršeno obučete, a da pritom ne izgledate isto kao i ostali. Jedno je od najpoznatijih pravila svadbenog bontona glasi da gosti na tuđem vjenčanju ne treba da nose bijelo.

Vremena se mijenjaju i nekako se čini da ustaljena pravila više nisu toliko bitna, pa su se neke od najpoznatijih i najdmodernijih žena svijeta odvažile da na vjenčanjima svojih prijatelja i rođaka ponesu bijelu boju.

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Ljudi koji se bave organizacijom vjenčanja napominju da bi gosti trebalo da poštuju mladine i mladoženjine želje, kako bi njihov najsvečaniji dan protekao u najboljem redu.

Međutim, kada je onda poželjno nositi bijelu odjeću na tuđem vjenčanju i da li to na neki način remeti mladu?

Jedini put kada je prihvatljivo nositi bijelo na tuđem vjenčanju jeste samo onda kada je mlada to posebno zahtjevala, smatraju stručnjaci.

"Dok mnoge tradicije vezane za vjenčanja polako nestaju, ne nositi bijelo kao gost na vjenčanju će uvijek ostati", istakla je Kejti, organizatorka događaja.

"Najvažniji prioritet tokom ovog svečanog dana jeste da se mlada osjeća posebno. Neumjesno je i ružno da se pojavite u istoj boji kao i mlada i na taj način da joj ‘ukradete’ pažnju", objasnila je ona.

Suština je da bijela boja omogućava mladi da se istakne među gostima. Dozvoljeno je obući se u ovu boju, isključivo ukoliko buduću bračni par to naznači u pozivnici, u suprotnom ćete biti apsolutno nepristojni.

Da li postoje izuzeci?

Nema izuzetaka, ni kada je u pitanju mladina majka, sestra ili svekrva objašnjavaju stručnjaci. Neke mlade biraju bijele haljine za svoje djeveruše i pratilje i to jedini put kada je skroz prihvatljivo vidjeti nekog drugog da nosi bijelu boju.

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Koje boje treba još izbjegavati?

Savjeti stručnjaka su da bi trebalo da izbjegavate bilo koju svjetliju boju nalik bijeloj, poput bež, prljavo bijele ili šampanj krem nijanse. Ako želite kombinaciju u nekoj svjetlijoj boju, odlučite se bolje za neku pastelnu – roze, plavu ili žutu. Čak i tamnocrvena ili svijetlo siva je odlična alternativa bijeloj ili kremastoj.

Ukoliko se na pozivnici pominje kodeks oblačenja, stručnjaci savjetuju da se držite nenametljive odjeće i da izbjegavate bilo koju boju koja je bliska bijeloj. Možete da se igrate sa nijansama i da napravite neku zanimljivu kombinaciju – na taj način bićete posebni, a nećete se zamjeriti mladencima.

(Mondo)

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Tagovi :

moda

vjenčanje

kodeks oblačenja na vjenčanjima

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