''Čokoladna terapija'': Istraživanje pokazalo da čokolada pomaže u smirivanju kašlja

Autor:ATV redakcija
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Istraživanje Britanskog nacionalnog zdravstvenog servisa pokazalo je da čokolada pomaže u smirivanju hroničnog kašlja.
U istraživanju je učestvovalo 300 Britanaca s izraženim problemom suhog, nadraživog kašlja, a liječeni su gorkim alkaloidom iz kakaoa – teobrominom.
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Liječenje je trajalo 14 dana. Dnevna doza teobromina kojoj su bili podvrgnuti pacijenti iznosila je 1.000 mg, a rezultati su pokazali smanjenje kašlja kod 60 posto pacijenata.
U drugoj studiji, koju je sproveo Nacionalni institut za srce i pluća otkriveno je da teobromin blokira dejstvo senzora u mozgu koji podstiču kašalj. Blokiranje senzornih nerava zaustavlja refleks kašlja.
Osim u čokoladi, teobromin se nalazi i u drugim prehrambenim proizvodima koji sadrže kakao, te u listićima čaja. Količina teobromina u kakao prahu varira od dva do 10 posto.
Količina teobromina na 100 g tamne, nezaslađene čokolade iznosi oko 1.600 mg, na 100 g tamne, zaslađene čokolade oko 500 mg, a u mliječnoj čokoladi samo oko 200 mg.
Teobromin se u modernoj medicini koristi od početka 20. vijeka, a koristi se i za snižavanje krvnog pritiska.
Osim teobromina, čokolada je i važan izvor fitohemikalija, antioksidanasa i polifenola koji imaju niz pozitivnih uticaja na zdravlje čovjeka.
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No, ipak čokolada nije trajno rješenje, budući da postoji velika vjerovatnoća da se kašalj vrati nakon prestanka “čokoladne terapije”.
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