Srpska bogatija za 27 beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 11 djevojčica i 16 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Dvanaest beba rođeno je u Banjaluci, pet u Doboju, četiri u Istočnom Sarajevu, dvije u Bijeljini, a po jedna u Prijedoru, Trebinju, Gradišci i Foči.
U Banjaluci je rođeno osam dječaka i četiri djevojčice, u Doboju četiri dječaka i djevojčica, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini dječak i djevojčica, u Prijedoru, Trebinju i Gradišci po jedna djevojčica, a u Foči jedan dječak.
Poroda nije bilo u Zvorniku i Nevesinju.
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