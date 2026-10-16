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Srpska bogatija za 27 beba

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16.10.2026 08:45

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Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори
Foto: pexels/Luis Becerra Fotógrafo

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 11 djevojčica i 16 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Dvanaest beba rođeno je u Banjaluci, pet u Doboju, četiri u Istočnom Sarajevu, dvije u Bijeljini, a po jedna u Prijedoru, Trebinju, Gradišci i Foči.

U Banjaluci je rođeno osam dječaka i četiri djevojčice, u Doboju četiri dječaka i djevojčica, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini dječak i djevojčica, u Prijedoru, Trebinju i Gradišci po jedna djevojčica, a u Foči jedan dječak.

Poroda nije bilo u Zvorniku i Nevesinju.

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hrana za bebe

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