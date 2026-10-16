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Vrela rakija iz kazana se prolila po Jovanu: Preminuo nakon dva mjeseca borbe za život

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16.10.2026 09:14

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Болница
Foto: pexels/Sandy Torchon

U bolnici u Beogradu u utorak, 13. oktobra, preminuo je Jovan D. (77), koji je u avgustu ove godine zadobio jezive povrede u teškoj nesreći tokom pečenja rakije.

Kako saznaje ''Telegraf.rs'', nesreća se dogodila još 6. avgusta. Jovan je u posudi nosio tek ispečenu, vrelu rakiju koja je tek izašla iz kazana. U jednom trenutku se sapleo, izgubio ravnotežu i pao, pri čemu se kompletna tečnost prolila po njemu.

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Nesrećni čovek je odmah prevezen u bolnicu u izuzetno teškom stanju, gdje su mu konstatovane opekotine na čak 30 odsto površine tijela. Iako su se ljekari više od dva mjeseca lavovski borili za njegov život, starac je nažalost podlegao teškim povredama.

O njegovoj smrti odmah je obaviješteno Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo obdukciju kako bi se utvrdili svi tačni uzroci smrti.

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Beograd

bolnica

preminuo muškarac

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