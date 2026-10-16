Izraelska Ambasada u Zagrebu: Šokirani smo

Izreaelska Ambasada u Hrvatskoj saopštila je da je duboko šokirana teškim antisemitskim incidentom u Splitu gdje su Torcidaši, navijači splitskog Fudbalskog kluba Hajduk, skandirali "Aušvic!", "Ustaj, Adolfe!" i "Gazi Židove!"

"Duboko smo šokirani teškim antisemitskim incidentom koji se juče dogodio u Splitu i najoštrije ga osuđujemo. Takve incidente moraju nedvosmisleno i odlučno osuditi sva nadležna tijela na svim nivoima" naveli su iz Ambasade.

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Izrazili su zahvalnost Vladi Hrvatske i posebnoj savjetnici premijera za pitanja Holokausta Sari Lustig na brzoj reakciji i jasnoj osudi ovog događaja.

"Uvjereni smo da će nadležna tijela djelovati brzo i odlučno po ovom pitanju", naveli su iz izarelske Ambasade, prenosi hrvatski portal Indeks.

Torcidaši su sinoć, krećući se prema stadionu Poljudu na utakmicu sa holandskim klubom Ajaks, skandirali "Aušvic!", "Ustaj, Adolfe!" i "Gazi Židove!", a na čelu je bio automobil sa sandukom na kome piše "Ajaks".

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Uzvikivali su i i "Ajmo, ajmo, ustaše!", a kasnije pjevali: "Visoke peći, potpaljujem ja, tri reda koksa, četiri Židova. Židov se dere - aaa!".

(Srna)