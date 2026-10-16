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U saobraćajnoj nesreći jedna osoba poginula, dvije povrijeđene

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16.10.2026 08:49

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Jedna osoba poginula je u nesreći koja se dogodila juče na dijelu magistralnog puta Posušje-Grude u mjestu Batin Polje.

Nesreća se dogodila juče u 14:25 sati.

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"U nesreći su učestvovali A.B. (1983.) iz Posušja s vozilom marke Golf 2 bez registracijskih oznaka i priključnim vozilom bez registracijskih oznaka. U saobraćajnoj nezgodi smrtno je stradao saputnik M.Ć. (1959.) iz Širokog Brijega, dok su povrede zadobili vozač A.B. i saputnica J.L. (1983.) iz Livna. Uviđaj saobraćajne nesreće izvršili su policijski službenici PU Posušje koji preduzimaju i sve druge potrebne mjere i radnje u skladu sa zakonskim propisima", potvrđeno je za “Avaz” iz MUP-a ZHK.

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Saobraćajna nesreća

MUP ZHK

poginula osoba

Posušje

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