Ostavili dijete u autu, ono vrištalo i molilo prolaznike za pomoć

Veoma potresna scena uznemirila je juče prolaznike kod tržnog centra u Novom Sadu. Jedno dijete ostavljeno je samo u autu i iz petnih žila je vrištalo i molilo prolaznike za pomoć, opisuje sugrađanka koja se našla na licu mjesta.

Ona se oglasila na Fejsbuk grupi "Novosađanke" i pitala da li neko zna šta je bilo sa djetetom.

"Da li neko zna šta se desilo sa djetetom koje je juče oko 20 sati ostavljeno samo u kolima u Promenadi? Dijete je vrištalo iz petnih žila i plakalo koliko je bilo uplašeno, molilo je prolaznike za pomoć da neko pozove roditelje", piše potresena ova sugrađanka.

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Kako dalje navodi, tu je ubrzo došao i radnik iz obezbjeđenja i pričao sa njim.

"I poslije se i policija pojavila. Užasna je situacija bila gdje malo dijete moli i preklinje za pomoć. Samo bih voljela da znam da li je dobro jer nije mogao da se smiri", zaključuje ona na kraju.

(Telegraf.rs)