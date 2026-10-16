Logo

Oglasilo se OJT o teškoj saobraćajnoj nesreći u Banjaluci

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.10.2026 10:05

Komentari:

0
Окружно јавно тужилаштво Бањалука
Foto: ATV

Banjalučanka S.B. (76) poginula je jutros u saobraćajnoj nesreći koja se desila u naselju Karanovac, a u kojoj je učestvovao i vozač golfa (50) iz Banjaluke, saopšteno je iz banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka.

полиција

Hronika

Teška nesreća u Banjaluci: Poginuo pješak, potpuno obustavljen saobraćaj

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja na utvrđivanju svih okolnosti navedene saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

Nesreća se dogodila u ulici Vojvode Uroša Drenovića, oko 06.10 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

OJT Banjaluka

Poginuo pješak

uviđaj

Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Милош Чупић, хапшење 2024. године

Hronika

Miloš Čupić uhapšen zbog premlaćivanja muškarca u Kotor Varošu

2 h

1
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

U saobraćajnoj nesreći jedna osoba poginula, dvije povrijeđene

3 h

0
Полицијско возило паркирани испред Градске управе Бањалука

Hronika

Teška nesreća u Banjaluci: Poginuo pješak, potpuno obustavljen saobraćaj

4 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Teška nesreća u BiH: Stradalo dijete nakon pada sa automobila?

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

40

Od perača sudova do Mišelinovog vodiča: Kuvar Savino Divinčenco stiže u Banjaluku

12

34

Bizarno: Dječaku (16) iznad oka rastao zub, ljekari u šoku

12

31

Velika Britanija uvodi zabranu za tri vrste pornografije

12

24

Cvijanović: Doktor Talić dao nemjerljiv doprinos unapređenju zdravstvenog sistema

12

15

Karan: Djelo i doprinos doktora Talića ostaju trajno upamćeni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima