Oglasilo se OJT o teškoj saobraćajnoj nesreći u Banjaluci

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Banjalučanka S.B. (76) poginula je jutros u saobraćajnoj nesreći koja se desila u naselju Karanovac, a u kojoj je učestvovao i vozač golfa (50) iz Banjaluke, saopšteno je iz banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka. Hronika Teška nesreća u Banjaluci: Poginuo pješak, potpuno obustavljen saobraćaj Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja na utvrđivanju svih okolnosti navedene saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. Nesreća se dogodila u ulici Vojvode Uroša Drenovića, oko 06.10 časova.

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