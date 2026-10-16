Panika zavladala Hrvatskom: Opasni virus kosi sve pred sobom

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je prve podatke u novoj sezoni gripa, a više od polovine oboljelih prijavljeno je tokom prošle sedmice.

U Hrvatskoj su od početka nove sezone praćenja gripa prijavljena 122 slučaja oboljelih, od čega 68 tokom prošle sedmice. Slučajevi su zabilježeni u sedam županija, saopštio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Najveća stopa oboljelih u odnosu na broj stanovnika zabilježena je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dok je među starosnim grupama najviše oboljelih zabilježeno kod djece predškolskog uzrasta.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za grip HZJZ-a, u laboratorijskim uzorcima za sada je sporadično potvrđen virus gripa tipa A (H1).

Aktivnost virusa gripa u Evropi i dalje je niska

Prema izvještaju Evropskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) za početak oktobra, aktivnost virusa gripa u državama Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora i dalje je na niskom nivou, a samo nekoliko zemalja bilježi laboratorijski potvrđene slučajeve.

Virus gripa najčešće je potvrđen kod osoba starijih od 65 godina, a među otkrivenim virusima preovladava tip A.

Istovremeno, u većini evropskih zemalja raste broj pacijenata koji se ljekarima javljaju zbog problema sa disajnim putevima, iako je ukupan broj oboljelih od ovih bolesti i dalje relativno nizak.

Udio pozitivnih testova na koronavirus u domovima zdravlja uglavnom je stabilan, dok je u bolnicama zabilježen porast. Među pacijentima kod kojih je koronavirus potvrđen tokom bolničkog liječenja najviše je osoba starijih od 65 godina.

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Aktivnost respiratornog sincicijskog virusa (RSV) takođe je niska i odgovara uobičajenim vrijednostima za period između sezonskih epidemija.

Grip se ove godine pojavio već u avgustu

Grip se ove godine u Hrvatskoj pojavio neuobičajeno rano, već u drugoj polovini avgusta. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili sa maturskih putovanja, naročito iz Španije.

Tokom septembra prijave su stizale iz više županija, najviše iz Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije. U početku je među oboljelima bio veliki udio mladih uzrasta od 15 do 19 godina.

HZJZ je tada upozorio da rana pojava slučajeva ne znači nužno i početak sezonske epidemije gripa.

Nova sezona praćenja gripa počela je krajem septembra, a intenzivnije širenje bolesti u Hrvatskoj očekuje se tokom zimskih mjeseci, najčešće od decembra do marta.

Vakcinacija protiv gripa očekuje se početkom novembra

Vakcinacija protiv gripa u Hrvatskoj trebalo bi da počne početkom novembra, nekoliko dana nakon isporuke vakcina, prema ranijim najavama HZJZ-a.

Za ovu sezonu najavljena je nabavka trovalentne inaktivisane vakcine. Besplatna vakcinacija predviđena je za osobe starije od 65 godina, hronične bolesnike, trudnice, zdravstvene radnike i druge grupe sa povećanim rizikom od komplikacija gripa.

Vakcinacija je najefikasnija mjera zaštite od gripa i njegovih komplikacija, a za razvoj zaštite nakon primanja vakcine potrebno je približno dvije sedmice, prenosi Dnevnik.hr.