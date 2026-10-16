Marija Šerifović: "Umrla sam i ponovo se rodila na vulkanu"

Marija Šerifović podijelila je s pratiocima emotivnu priču s Balija, gd‌je se popela na vulkan Batur. Ono što je u početku izgledalo kao fizički izazov pretvorilo se u jedno od njenih najličnijih iskustava, tokom kojeg se suočila s vlastitim granicama, ali i shvatila koliko joj znači sin Mario.

Pjevačica je na Instagramu objavila fotografije i snimke s uspona, uz riječi koje su dirnule mnoge njene pratioce.

"Umrla sam. I ponovo se rodila. Negde između podnožja i vrha vulkana Batur", napisala je Marija.

Vulkan Batur, visok 1.717 metara, nalazi se na Baliju i ima posebno mjesto u kulturi lokalnog stanovništva. Za Mariju je, međutim, ovaj uspon imao sasvim lično značenje – prvi put u životu uspjela je ostvariti nešto za šta je bila uvjerena da ne može.

Sve je počelo u 3.30 sati ujutro, kada se u potpunom mraku zaputila prema vrhu. Ipak, već nakon deset minuta pomislila je da odustane.

"Krenula sam u 3.30 ujutro. U potpunom mraku. Posle deset minuta sam odustala. Da, dobro ste pročitali. Deset minuta! A onda je počela borba. Ne s vulkanom, već sa sobom", otkrila je pjevačica.

Upravo tada počelo je njeno suočavanje sa samom sobom. Shvatila je da granice koje sebi postavljamo često nisu stvarne prepreke, već rezultat straha i uvjerenja da nešto ne možemo.

"I negde između tog prvog odustajanja i poslednjeg koraka dogodilo se nešto mnogo važnije od osvajanja vrha", poručila je.

Marija je priznala da je tokom života često bila osoba koja je drugima pružala podršku, ohrabrivala ih i pomagala im da nastave onda kada bi posumnjali u sebe. Ovoga puta morala je istu snagu pronaći za sebe.

"Celog života sam umela biti oslonac drugima. Da ih podignem, ohrabrim i verujem u njih onda kada sami nisu mogli. A danas sam, konačno, ponela samu sebe. S istom ljubavlju, strpljenjem i verom koje sam toliko puta poklanjala drugima", napisala je.

Na vrh vulkana stigla je samo pet minuta prije izlaska sunca. Taj trenutak, kako kaže, za nju nije predstavljao samo završetak napornog uspona već i važnu životnu lekciju.

"Shvatila sam da ne moram pobediti sebe. Dovoljno je da prestanem biti ona koja sebe zaustavlja, jer najveća pobeda nije stići na vrh. Najveća pobeda je ne napustiti sebe na putu do njega“, poručila je Marija.

Ipak, iza njene odluke da nastavi dalje krio se još jedan, mnogo emotivniji razlog – njen sin Mario.

Pjevačica je otkrila da njen mališan ovih dana gleda filmove o Rokiju Balboi, koji se penje uz stijene, a upravo je misao na njega pratila Mariju tokom svakog narednog koraka.

"Moj Mario ovih dana gleda Rokija kako se penje uz stene. I dok sam se jutros borila za svaki sledeći korak, mislila sam na njega", napisala je.

Željela je stići do vrha, snimiti taj trenutak i ostaviti sinu uspomenu kojoj će se jednog dana moći vratiti. Nadala se da će mu taj snimak biti podsjetnik da ni ono što izgleda nemoguće ne mora ostati nedostižno.

"Želela sam da stignem na vrh. Da mu snimim taj trenutak. Da mu ostavim uspomenu za ceo život. Da jednog dana, kada mu se učini da je nešto nemoguće, pogleda taj snimak i seti se da je i njegova mama jednom mislila da ne može. A ipak je uspela", poručila je.

Kako je naglasila, nije nastavila zato što je bila najjača, već zato što je imala razlog koji je bio snažniji od njenog straha.

A onda se sinu obratila riječima koje su dale posebnu težinu cijeloj priči. "Makane, mislila sam da ja tebe učim kako se hoda kroz život. A danas sam shvatila da si ti razlog zbog kojeg ja ne prestajem ići", napisala je Marija.

Na kraju je priznala da je možda krenula na vulkan zbog svog sina, ali da je tokom tog puta pronašla i nešto što joj je bilo jednako važno – samu sebe.

"I možda sam se danas popela na vulkan zbog tebe. Ali sam, zahvaljujući tebi, prvi put na taj način stigla i do sebe", zaključila je pjevačica, prenosi CDM.