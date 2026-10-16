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Njegov glas i danas budi emocije: Na današnji dan poginuo Toše Proeski

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16.10.2026 07:37

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Тоше Проески је био македонски пјевач који је погинуо у саобраћајној несрећи у Хрватској, 16. октобра 2007. године.
Foto: Youtube / Printscreen

Na današnji dan, 16. oktobra 2007. godine, u saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj život je izgubio Toše Proeski, jedan od najvoljenijih pjevača na Balkanu. U trenutku smrti imao je samo 26 godina, a na današnju godišnjicu navršava se 19 godina od odlaska umjetnika čije pjesme i danas žive među publikom širom regije.

Proeski je stradao u blizini Nove Gradiške, tokom putovanja iz Skoplja prema Zagrebu. Vijest o njegovoj smrti potresla je javnost širom Balkana. Makedonska televizija prekinula je redovni program kako bi objavila tužnu vijest, a 17. oktobar proglašen je Danom žalosti u Sjevernoj Makedoniji.

Posljednji ispraćaj upriličen je u njegovom rodnom Kruševu, gd‌je je sahranjen uz najviše državne počasti. Desetine hiljada ljudi došle su odati počast pjevaču čiji je prerani odlazak ostavio veliku prazninu na muzičkoj sceni.

Od d‌ječaka do regionalne zvijezde

Toše Proeski rođen je 25. januara 1981. godine u Prilepu, a odrastao je u Kruševu. Ljubav prema muzici pokazao je još u d‌jetinjstvu, kada je sa svega pet godina nastupio na d‌ječijem festivalu "Zlatno slavejče".

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Njegov izuzetan glas i talenat ubrzo su ga izdvojili na makedonskoj muzičkoj sceni. Profesionalnu karijeru počeo je graditi 1997. godine, a zahvaljujući interpretacijama i emotivnim pjesmama postao je jedna od najvećih muzičkih zvijezda u regiji, piše Avaz.

Godine 2004. predstavljao je Makedoniju na Evrosongu s pjesmom "Life". Iste godine imenovan je ambasadorom dobre volje UNICEF-a, čime je potvrđen i njegov angažman u humanitarnim aktivnostima.

Glas koji ne blijedi

Tokom karijere objavio je sedam albuma i stekao brojne obožavatelje širom Balkana. Nadimak "makedonski slavuj" dobio je zahvaljujući raskošnom glasu i posebnoj emociji koju je unosio u svoje interpretacije.

Njegove pjesme "Čija si", "Igra bez granica" i "The Hardest Thing" ostale su među najprepoznatljivijim numerama koje publika i danas sluša.

Iako je njegova karijera prekinuta u trenutku kada je bio na vrhuncu popularnosti, Toše Proeski ostavio je neizbrisiv trag u muzici. Gotovo dvije decenije nakon njegove smrti, njegove pjesme i dalje podsjećaju na umjetnika koji je svojim glasom, humanošću i jednostavnošću osvojio srca publike širom regije.

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Toše Proeski

Pjevač

Saobraćajna nesreća

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