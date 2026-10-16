Poremećen vazdušni saobraćaj u Italiji, otkazuju se letovi

Veliki broj letova u Italiji je otkazan ili odložen zbog tehničkih problema sa mrežom za prenos podataka koja podržava usluge kontrole letenja širom zemlje, saopštila je danas Italijanska agencija za kontrolu letenja ENAV.

Tehnički kvar nije prouzrokovan zlonamernim aktivnostima odnosno sabotažom, prenijela je agencija ANSA.

"Izvor problema je identifikovan i u toku su napori da se uspostavi u potpunosti normalan rad", saopštio je ENAV.

Dodaje se da je kapacitet upravljanja vazdušnim saobraćajem smanjen za 50 odsto.

Na rimskom aerodromu Fjumičino četiri odlazna ljeta bila su otkazana, dok oko 20 drugih kasni između 15 minuta i sat vremena.

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Putnicima je rečeno da treba da provjere status letova kod svojih avio-kompanija, prenosi Tanjug.