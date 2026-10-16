Logo

Poremećen vazdušni saobraćaj u Italiji, otkazuju se letovi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.10.2026 10:51

Komentari:

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције
Foto: pexels/Diego Alexander

Veliki broj letova u Italiji je otkazan ili odložen zbog tehničkih problema sa mrežom za prenos podataka koja podržava usluge kontrole letenja širom zemlje, saopštila je danas Italijanska agencija za kontrolu letenja ENAV.

Tehnički kvar nije prouzrokovan zlonamernim aktivnostima odnosno sabotažom, prenijela je agencija ANSA.

"Izvor problema je identifikovan i u toku su napori da se uspostavi u potpunosti normalan rad", saopštio je ENAV.

Dodaje se da je kapacitet upravljanja vazdušnim saobraćajem smanjen za 50 odsto.

Na rimskom aerodromu Fjumičino četiri odlazna ljeta bila su otkazana, dok oko 20 drugih kasni između 15 minuta i sat vremena.

Полиција Србија

Srbija

Ostavili dijete u autu, ono vrištalo i molilo prolaznike za pomoć

Putnicima je rečeno da treba da provjere status letova kod svojih avio-kompanija, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

avion

letovi

Italija

Tehnički problem

vazdušni prostor

Komentari (0)

Više iz rubrike

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.

Svijet

Lavrov: Svaka zemlja može postati žrtva obojenih revolucija Zapada

2 h

0
Полицајци прскају студенте бибер-спрејом у близини универзитета „Sciences Po” у Паризу, у сриједу, 7. октобра 2026. године, док они протестују због недостатка средстава у школама.

Svijet

U Francuskoj se sutra očekuje do 100.000 demonstranata: Policiji odobrena upotreba šok-bombi

2 h

0
Тинејџер планирао напад на храм у САД: "Ја сам неонацист"

Svijet

Tinejdžer planirao napad na hram u SAD: "Ja sam neonacist"

2 h

0
Дмитриј Медведев

Svijet

Medvedev: Zelenski ujeo ruku koja ga hrani

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

40

Od perača sudova do Mišelinovog vodiča: Kuvar Savino Divinčenco stiže u Banjaluku

12

34

Bizarno: Dječaku (16) iznad oka rastao zub, ljekari u šoku

12

31

Velika Britanija uvodi zabranu za tri vrste pornografije

12

24

Cvijanović: Doktor Talić dao nemjerljiv doprinos unapređenju zdravstvenog sistema

12

15

Karan: Djelo i doprinos doktora Talića ostaju trajno upamćeni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima