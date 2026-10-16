Oglasio se Pupovac o incidentu u Splitu: Sramno i jezivo

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac ocijenio je sramnim i jezivim ponašanje navijača Fudbalskog kluba Hajduk i uvikivanje antisemitskih poruka, te da je to rezultat ignorisanja onoga što se ranije dešavalo.

Pupovac je rekao da bi ovaj događaj u svakom čovjeku na svijetu izazvao strašnu jezu na pjevanje pjesme o visokim pećima i Jevrejima koje se slažu u njih, što se, kako je naveo, događalo u Aušvicu i u nešto primitivnijoj formi u Jasenovcu.

Istakao je da je ovo stvar svih u politici i društvu koji su ćutali, potcjenjivali ili na neki način podržavali i pripremali ovu vrstu eskalacije

On je dodao da policija ne može da uspije bez podrške pravosuđa i jasnog javnog stava.

"To su činili i oni koji su ignorisali ranije opomene, poput onih o marševima u Kninu nakon proslave Oluje, gdje se prijetilo građanima srpske nacionalnosti i veličali ustaški zločini. Bilo je samo pitanje vremena i to vrijeme je došlo da se to usmjeri na Jevreje", naveo je Pupovac.

Fudbal Veličali Hitlera u Splitu: Počelo hapšenje, identifikovano deset osoba

On je rekao da se cijeli svijet još sjeća strašnih mjesta kao što su Aušvic, plinske peći i žrtve, navodeći da oni koji to slave zaboravljaju i relativiziraju, prenose hrvatski mediji.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta rekao je da ga je bilo sramota priređeno na ulicama grada i osudio je incidente.

Torcidaši su sinoć, krećući se prema stadionu Poljudu na utakmicu sa holandskim klubom "Ajaks", skandirali "Aušvic!", "Ustaj, Adolfe!" i "Gazi Židove!", a na čelu je bio automobil sa sandukom na kome piše "Ajaks".