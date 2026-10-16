Logo

Karan: Djelo i doprinos doktora Talića ostaju trajno upamćeni

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.10.2026 12:15

Komentari:

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je danas u Banjaluci prisustvovao komemoraciji doktoru Goranu Taliću čije djelo i doprinos srpskom narodu ostaju trajno upamćeni.

Karan, koji je upisao u knjigu žalosti, rekao je da je Talić veliki čovjek i vrhunski stručnjak koji je svojim znanje, predanošću i ljudskošću ostavio neizbrisiv trag u zdravstvu Republike Srpske.

Dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" Goran Talić preminuo je u utorak, 13. oktobra, u 67. godini, a biće sahranjen danas u 13.00 časova na groblju Sveti Pantelija.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Siniša Karan

Goran Talić

Republika Srpska

komemoracija

Komentari (0)

Pročitajte više

Камион

BiH

"Pitanje profesionalnih vozača iz BiH treba da se rješava na nivou EU"

30 min

0
Захарова: Нове санкције Русији показују слабост Брисела

Svijet

Zaharova: Nove sankcije Rusiji pokazuju slabost Brisela

35 min

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на комеморацији Горану Талићу.

Republika Srpska

Dodik na komemoraciji Taliću: Dušu Instituta sačinio odnos prema ljudima

36 min

0
Огласио се Тони Цетински након трагедије: "Једна жеља остаће му неиспуњена"

Scena

Oglasio se Toni Cetinski nakon tragedije: "Jedna želja ostaće mu neispunjena"

40 min

0

Više iz rubrike

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на комеморацији Горану Талићу.

Republika Srpska

Dodik na komemoraciji Taliću: Dušu Instituta sačinio odnos prema ljudima

36 min

0
Комеморација доктору Горан Талићу у Банском двору

Republika Srpska

Počela komemoracija doktoru Taliću, prisustvuju zvaničnici Srpske

2 h

0
Горан Талић, директор Завода "Др Мирослав Зотовић"

Republika Srpska

Danas komemoracija i sahrana doktora Talića

5 h

0
Додик: Вучић био уз нас када је Сарајево мислило да је Српска готова, данас подршка њему и листи "Уједињена Србија"

Republika Srpska

Dodik: Vučić bio uz nas kada je Sarajevo mislilo da je Srpska gotova, danas podrška njemu i listi "Ujedinjena Srbija"

16 h

10

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

40

Od perača sudova do Mišelinovog vodiča: Kuvar Savino Divinčenco stiže u Banjaluku

12

34

Bizarno: Dječaku (16) iznad oka rastao zub, ljekari u šoku

12

31

Velika Britanija uvodi zabranu za tri vrste pornografije

12

24

Cvijanović: Doktor Talić dao nemjerljiv doprinos unapređenju zdravstvenog sistema

12

15

Karan: Djelo i doprinos doktora Talića ostaju trajno upamćeni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima