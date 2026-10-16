Karan: Djelo i doprinos doktora Talića ostaju trajno upamćeni

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je danas u Banjaluci prisustvovao komemoraciji doktoru Goranu Taliću čije djelo i doprinos srpskom narodu ostaju trajno upamćeni.

Karan, koji je upisao u knjigu žalosti, rekao je da je Talić veliki čovjek i vrhunski stručnjak koji je svojim znanje, predanošću i ljudskošću ostavio neizbrisiv trag u zdravstvu Republike Srpske.

Dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" Goran Talić preminuo je u utorak, 13. oktobra, u 67. godini, a biće sahranjen danas u 13.00 časova na groblju Sveti Pantelija.

(Srna)