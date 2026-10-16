Oglasio se Toni Cetinski nakon tragedije: "Jedna želja ostaće mu neispunjena"

Toni Cetinski oprostio se od svog oca, pjevača Mirka Cetinskog, koji je preminuo u 79. godini. Tim povodom na društvenim mrežama objavio je emotivnu poruku u kojoj je opisao bol zbog gubitka i sve ono što je još želio reći ocu.

U poruci posvećenoj ocu Toni je napisao da postoje trenuci za koje čovjek nikada ne može biti spreman, a jedan od najtežih jeste oproštaj od roditelja.

Njegove riječi dirnule su brojne pratioce, posebno dio u kojem priznaje koliko mu nedostaju zajednički trenuci i koliko bi volio još jednom zagrliti oca.