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Oglasio se Toni Cetinski nakon tragedije: "Jedna želja ostaće mu neispunjena"

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16.10.2026 12:02

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Огласио се Тони Цетински након трагедије: "Једна жеља остаће му неиспуњена"
Foto: Printscreen/Youtube/HRT

Toni Cetinski oprostio se od svog oca, pjevača Mirka Cetinskog, koji je preminuo u 79. godini. Tim povodom na društvenim mrežama objavio je emotivnu poruku u kojoj je opisao bol zbog gubitka i sve ono što je još želio reći ocu.

U poruci posvećenoj ocu Toni je napisao da postoje trenuci za koje čovjek nikada ne može biti spreman, a jedan od najtežih jeste oproštaj od roditelja.

Njegove riječi dirnule su brojne pratioce, posebno dio u kojem priznaje koliko mu nedostaju zajednički trenuci i koliko bi volio još jednom zagrliti oca.

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Toni Cetinski

Mirko Cetinski

Pjevač

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