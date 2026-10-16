Čekićem ga tukli po glavi: Ušao krvav u policijsku stanicu

N. T. (35) brutalno je pretučen juče nešto poslije 10 časova ispred jednog lokala na Zvezdari u Beogradu.

On je došao u policijsku stanicu u Batajnici kako bi prijavio krađu dokumenata, ali su zaposleni primijetili da ima vidljive povrede glave.

Kada su ga upitali šta se dogodilo, ispričao je da ga je napala nepoznata muška osoba, koja je nosila prsluk i imala kapuljaču na glavi. Prema njegovim riječima, napadač ga je više puta udario čekićem u glavu i tijelo.

Povrijeđeni muškarac sumnja da mu je napad, kako je naveo, „namjestila“ bivša djevojka.

N. T. je zadobio teške tjelesne povrede, uključujući prelome više kostiju lica i glave, zbog čega je hitno operisan.

Slučaj vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, prenosi Telegraf.rs.