Akcija ”M16”: Prijedorčanin organizovao međunarodni šverc kokaina i heroina

Sud BiH potvrdio je optužnicu Tužilaštva BiH protiv Marinka Predojevića iz Prijedora kojom se tereti za organizovani kriminal u vezi sa međunarodnim švercom droge.

Predojević je u maju uhapšen u Banjaluci u okviru akcije ”M16”, koju je sprovela SIPA, kada je u pretresu automobila pronađeno dva kilograma kokaina.

U okviru iste akcije ranije su na graničnom prelaz u Gradišci zaplijenjena četiri kilograma heroina i oko 30 grama kokaina.

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U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Marinko Predojević od sredine 2025. do maja 2026. godine u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i drugim zemljama organizovao i rukovodio kriminalnom grupom, čiji su članovi bili B.N, M.S. i druge osobe, s ciljem ostvarivanja protivpravne imovinske koristi međunarodnom prodajom, kupovinom i posredovanjem u kupovini droge.

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”Droge su neovlašćeno stavljali u međunarodni promet koristeći se posebno podešenim telefonima sa instaliranom aplikacijom ”Threema”, namijenjenoj za ostvarivanje zaštićene i kriptovane komunikacije”, saopštio je Sud BiH.