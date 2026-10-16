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Bitno: Rezultati fudbalske reprezentacije Srbije i stanje u srpskom fudbalu

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Izvor:

ATV

16.10.2026 11:45
Битно: Резултати фудбалске репрезентације Србије и стање у српском фудбалу
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o rezultatima fudbalske reprezentacije Srbije i trenutnom stanju u srpskom fudbalu.

Za „Bitno” govore: Rodoljub Petković ,savjetnik predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske, Slavko Basara, novinar „Sportskog žurnala” i Dragan Čiča, novinar „Sport kluba”.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Nikola Lučić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Bitno

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